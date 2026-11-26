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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Mario Martín, centrocampista del Getafe, pidió perdón este jueves a los aficionados de su equipo por la imagen ofrecida en la derrota frente al Iberia 1999 (1-0) en la Liga Conferencia y se mostró convencido de que el conjunto dirigido por José Bordalás conseguirá revertir su situación.

"Ahora mismo estamos dolidos. El partido no esperábamos ni mucho menos que fuera como ha ido. Pedir perdón por la actitud o por lo que hayamos podido transmitir durante el partido. No era ni muchísimo menos el plan de partido que teníamos", declaró a los medios oficiales del club.

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El centrocampista reconoció que el Getafe necesita mejorar sus prestaciones tanto ofensivas como defensivas, aunque reivindicó el compromiso de todos los integrantes de la plantilla para salir de la crisis de resultados.

"Hemos intentado llegar, generar ocasiones. No hemos tenido suerte de cara a portería. Nos falta un poco más de agresividad en las dos áreas y un poco más de contundencia. Tengo claro que vamos a salir de esta sin ninguna duda. El Getafe no se va a rendir. Vamos a luchar hasta el último segundo que vistamos esta camiseta y seguro que vamos a salir", manifestó.

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También calificó de "auténtica final" el próximo encuentro de Liga frente al Espanyol, al que se enfrentará el Getafe con la necesidad de abandonar los puestos de descenso.

"Estamos disconformes con el partido que hemos hecho. Tenemos ahora mismo la mentalidad del Espanyol y pensamos ya en ese partido que va a ser una auténtica final. Vamos a tomárnoslo como tal y esto va a ir hacia arriba", afirmó.

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Por último, agradeció el esfuerzo de los aficionados del Getafe que se desplazaron hasta Georgia para acompañar a su equipo en la cuarta jornada de la fase liga de la Liga Conferencia.

"Estamos muy agradecidos a nuestros aficionados, ya sean treinta, diez o sean los que sean. Notamos cada vez que están con nosotros y nos apoyan cómo están cerca y cómo nos animan. Es un viaje muy largo que obviamente ponemos mucho en valor y se lo agradecemos muchísimo", concluyó. EFE

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