Guardar

Bolonia (Italia), 26 nov (EFE).- El español Rafa Jódar aseguró este jueves, tras ganar al austriaco Jurij Rodionov y sellar la clasificación de España para las semifinales de la Copa Davis, que en el primer set no se encontró muy bien sobre la pista, pero que, tras creer en sí mismo, supo darle la vuelta al partido.

"Es cierto que no me estaba encontrando muy bien en la pista en el primer set, pero al final era, pues, creer en mí mismo, ser un poquito más sólido de lo que había sido, sacar un poquito mejor, porque es que él estaba jugando muy bien", afirmó el tenista madrileño en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Al final estos partidos son diferentes a los que he jugado durante toda la temporada y creo que controlar las emociones es una gran parte del juego", subrayó.

Jódar remontó un 2-6 en la primera manga para terminar adjudicándose las otras dos por 6-0 y 6-1, un partido que, según él, estuvo "muy igualado", ya que sabía que su rival era "muy peligroso en esta superficie".

PUBLICIDAD

"Siempre hay presión. Cuando juegas cualquier partido, ¿no? Al final la presión la vas a tener. Eso es parte del deporte y es parte del tenis. Yo creo que los que mejor llevan esa presión, tanto antes del partido como cuando empieza el partido, son los que de verdad son mejores jugadores", valoró.

"Hoy he sabido controlar muy bien mis emociones. Durante el primer set no me he frustrado mucho, a pesar de que las cosas iban no tan bien, y yo creo que eso me ha ayudado a empezar el segundo set de la mejor manera posible", agregó.

PUBLICIDAD

Pese a jugar tres sets, Jódar reconoció que no fueron "muy largos" ni "agotadores".

"Intentaré recuperar bien. Mañana tenemos un día de descanso que creo que me vendrá bien para el cuerpo y luego el sábado, si el capitán decide ponerme en el equipo, pues estaré con la motivación de jugar una semifinal de Copa Davis e intentar darlo todo por España", aseveró.

PUBLICIDAD

"Con todo el equipo hemos podido sacar esta eliminatoria en dos partidos y no ha sido necesario irnos al doble", concluyó.

España se enfrentará, gracias también al triunfo de Daniel Mérida contra Joel Schwaerzler, a Gran Bretaña el sábado por un pase a la final de la Copa Davis, un título que no logra desde 2019. EFE

PUBLICIDAD