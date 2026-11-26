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Villava (Navarra), 26 nov (EFE).- Frente Amplio ha resaltado este jueves que las elecciones generales del 29 de noviembre "no están ganadas" por la derecha, y también ha reivindicado el antifascismo.

"No está ganado (por la derecha), esto va a ir de pocos votos", ha declarado la diputada por Barcelona en el Congreso Aina Vidal durante un mitin de Frente Amplio celebrado en Villava (Navarra).

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"Nos están diciendo que esto ya está ganado y que lo gana la derecha. Llevan meses y meses intentando convencernos de que está esto perdido y de que ya nos han ganado", ha añadido, pero ha recalcado que "si tanto estuvieran convencidos de que esto fuera así no estarían jugando con el voto rogado y eliminando el voto de las personas que se tuvieron que ir de forma exiliada".

También se ha preguntado por qué en la derecha "están tan nerviosos y necesitan instrumentalizar todo lo que tienen en la mano, empezando por la Junta Electoral Central".

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Ha afirmado que el PP actual "no se parece al de Aznar ni al de Rajoy".

"No se parece, y están dispuestos a todo, a cualquier cosa. Sí van a por nuestros derechos, a por nuestras pensiones, a por nuestros trabajos y a joder la vida a los que sienten, aman y viven de forma distinta. Por supuesto que van", ha aseverado, y ha dicho que "no se puede votar a esta derecha".

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Ha recalcado que "todo lo bueno" que ha sucedido en el último Gobierno de España, "lo que te gusta de Pedro Sánchez, lo hemos hecho nosotras", en referencia a Sumar, de la que es heredera Frente Amplio.

"Este 29 de noviembre tenemos una cita con el negacionismo, el terraplanismo, la homofobia, todo lo peor que pueda contener esta sociedad, y nosotras las vamos a combatir sin duda, y lo vamos a hacer con clase, feminismo, una lectura ecologista, desde el antirracismo y siempre antifascistas", ha destacado.

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Ha advertido del aumento de los delitos de odio en España y ha alertado de la violencia contra las mujeres.

"No somos las mujeres las que violamos en masa, las que organizamos chats de Whatsapp para compartir consejos para violar o someter químicamente a nuestros compañeros", ha aseverado. EFE

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(foto)