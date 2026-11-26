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Vigo, 26 nov (EFE).- El centrocampista del Celta Aleix Febas afirmó, tras la derrota ante el Bournemouth inglés (1-2), que el gol del empate del uruguayo Álvaro Rodríguez les hizo “mucho daño a nivel mental”.

“Once contra once creo que hemos sido superiores, pero a raíz del 1-1 nos hemos puesto muy nerviosos, no hemos sumado muchos pases y hemos tenido muchas pérdidas”, comentó el exfutbolista del Elche, quien saca “pocos” aspectos positivos del encuentro.

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“Hemos competido contra todos los rivales y el Bournemouth es un gran equipo: Cuando estábamos en igualdad creo que estábamos siendo superiores, pero en Europa no nos está acompañando nada”, subrayó Febas, quien ve a su equipo “todavía vivo” en la Liga Europa.

“Nos quedan tres partidos y tenemos que seguir. El partido de Marsella será complicado, pero en todos los partidos hemos competido. Contra el Juventus hacemos un partidazo y nos marcan en el 90. Contra el Omonia también nos marcan en el 90 y contra el Saint-Gilloise perdemos siendo superiores”, indicó.

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A nivel personal, Febas dijo que “poco a poco” se está encontrando mejor, pero todavía tiene que “seguir mejorando” para ir acumulando más minutos. EFE

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