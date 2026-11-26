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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El Barça tuvo que emplearse a fondo para sumar su primera victoria continental ante el correoso Saint-Omer francés (2-3), en una jornada inaugural de la renovada Liga de Campeones en la que el Calafell La Menorquina y el Hockey Club Liceo firmaron tablas (2-2).

La visita a tierras francesas se presentaba como una buena oportunidad para que el conjunto azulgrana recuperase sensaciones ante el que fue el peor equipo de la pasada edición, que cerró entonces la fase de grupos sin puntuar y con un balance de -44 goles. Sin embargo, el estreno estuvo lejos de ser plácido para los hombres de Ricard Ares.

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El Barça llegó al descanso por detrás en el marcador (2-1) y tuvo que reaccionar en la segunda mitad. Lo hizo de la mano de la conexión entre Davide Gavioli y Marc Grau. El italiano asumió el papel de asistente y el español, protagonista absoluto del encuentro, autor de los tres goles visitantes, se encargó de materializar la remontada.

Con este sufrido triunfo, el conjunto azulgrana arranca con buen pie la nueva fase de liga, en la que cada participante disputará seis partidos ante seis rivales diferentes. Los cuatro primeros clasificados obtendrán el billete directo para la Final a Ocho.

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No pudieron acompañar al Barça en el estreno victorioso el Calafell y el Liceo, que protagonizaron un duelo de alternativas y emoción hasta los últimos minutos.

El conjunto tarraconense, que regresaba a la máxima competición continental, tuvo muy cerca comenzar su andadura con una victoria. Después de adelantarse en la primera mitad por mediación de Miquel Escala, amplió su ventaja tras el descanso con un tanto de Aleix Marimon que situaba el 2-0 y parecía encarrilar el encuentro.

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Pero el Liceo, acorralado y obligado a reaccionar, hizo valer su carácter competitivo. Primero, su capitán, David 'Dava' Torres, recortó distancias desde el punto de penalti.Y a poco más de cinco minutos para el final, Bruno Saavedra culminó la reacción con el definitivo 2-2, un resultado que ya no se movería hasta el pitido final. EFE

avm/ism