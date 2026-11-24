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Madrid, 24 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha avalado la condena por narcotráfico a cuatro colombianos pese a no haber podido ser intervenido el alijo estimado en unas 8 toneladas de cocaína que pretendían introducir desde Venezuela, ya que optaron por hundir el narcosubmarino que lo transportaba tras ser interceptados en alta mar a raíz de una alerta de la DEA.

Pese a no ser interceptado el alijo, la Audiencia Nacional condenó a los cuatro basándose en los indicios de que el sumergible transportaba una cantidad de droga de notoria importancia y que ellos mismos lo hundieron al verse descubiertos para eliminar pruebas. A los cuatro les impuso las mismas penas: 11 años de cárcel y multas de más de 200.000 euros a cada uno.

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En su recurso ante el Supremo alegaron que la condena se apoyaba en "una construcción inferencial sobre extremos nucleares —existencia de cocaína, cantidad mínima, destino al tráfico y presupuesto de las agravaciones— sin sustancia aprehendida, sin análisis químico, sin determinación de pureza y sin apoyos periféricos objetivos".

No lo ve así la Sala de lo Penal del Supremo, que en su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, resuelve que la falta de ocupación material de la droga "no impide apreciar el delito de tráfico de estupefacientes cuando su existencia puede deducirse racionalmente de un conjunto plural y convergente de indicios".

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Los magistrados argumentan que en este caso la sentencia recurrida "parte de un hecho base indubitado: la localización del semisumergible en el punto exacto señalado por la cooperación internacional, su navegación a flor de agua, la presencia a bordo de los cuatro acusados, y, sobre todo, el hundimiento deliberado e inmediato de la embarcación al aproximarse el patrullero Fulmar (del Servicio de Vigilancia Aduanera), frustrando con ello la actuación policial".

"Tratándose de un delito de peligro abstracto y de consumación anticipada (art. 368 CP), no se exige resultado lesivo ni ocupación material del alijo para afirmar la consumación, máxime cuando la frustración de la incautación trae causa de la conducta dolosa de los acusados (autohundimiento del semisumergible)", mantiene el Supremo.

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La sala de apelación, que ya ratificó en su día las condenas, añade la sentencia, incidió "en la contundencia de los indicios" y en la apreciación de que se trataba de sustancia que causa grave daño a la salud, así como en la notoria importancia y uso de la embarcación, ya que el empleo de un buque para el transporte "es supuesto legal cualificador de la extrema gravedad en la conducta".

"La suma de indicios entrelazados y con relación unos con otros forman el eslabón que construye la cadena para que el juez o tribunal pueda motivar la sentencia basada en prueba indiciaria", añade.

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Y prosigue: "Se han relatado los indicios concurrentes y se han numerado debidamente, validando la estructura organizativa de la sentencia en cuanto a la presentación y exposición de los indicios que es lo que esta sala ha reiterado constantemente a la hora confirmar la condena basada en prueba indiciaria", destacan los magistrados.

Según los hechos probados de la sentencia que ahora avala el Supremo, agentes de la DEA tuvieron conocimiento de que una embarcación sumergible de fabricación casera tenía previsto zarpar en junio de 2024 desde “Punta Tigre”, paraje situado al norte de Isla Margarita (Venezuela), con un cargamento de hasta 8 toneladas de cocaína y en cualquier caso nunca inferior a la cantidad de 750 gramos de dicha sustancia en estado puro.

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El 24 de junio la patrullera Fulmar, en colaboración con Policía y Guardia Civil, localizó el narcosubmarino a unas 160 millas náuticas del Cabo de San Vicente (Portugal), donde, según la DEA, estaba previsto que contactaran con otra embarcación para el transbordo del alijo.

Cuando la nave de Vigilancia Aduanera realizó la maniobra de aproximación al submarino, los cuatro acusados procedieron de inmediato a hundirlo, lo que provocó que se perdiera el alijo y ellos tuvieran que ser rescatados por los tripulantes de la patrullera. EFE

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