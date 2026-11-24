Guardar

Washington, 23 nov (EFE).- El St. Louis se impuso este lunes por 3-2 al Los Angeles FC (LAFC) en el primer partido de su primera ronda de 'playoff' de la MLS y tomó ventaja (1-0) en una serie al mejor de tres encuentros.

El St. Louis, con el factor cancha a favor en la eliminatoria, se adelantó en el minuto 35 con gol de Daniel Edelman, asistido por el brasileño Rafael Navarro, un 1-0 con el que se llegó al descanso en el Energizer Park en Misuri.

PUBLICIDAD

El surcoreano Jeong Sang-bin, con un disparo desde fuera del área ajustado al palo derecho del veterano Hugo Lloris, expandió la ventaja para el St. Louis al inicio del segundo tiempo.

El badalonés Sergi Palencia recortó ventajas para LAFC con un gol de cabeza en el minuto 62, pero St. Louis volvió a tomar un colchón de dos dianas gracias a otro tanto desde fuera del área, este de Simon Becher en el 78.

PUBLICIDAD

El goleador francés Denis Bouanga, de penalti en el tramo final del encuentro, puso el 3-2 definitivo en el marcador. La eliminatoria viaja ahora a California para el segundo partido, a vida o muerte para LAFC.

A falta de disputarse este martes el San Jose Earthquakes-Houston Dynamo, los clubes con ventaja en la primera ronda de 'playoff' son Columbus Crew, Cincinnati, Vancouver Whitecaps, St. Louis, Dallas, Charlotte y New England Revolution.

PUBLICIDAD

Inter Miami y Nashville, dos de los grandes favoritos, perdieron en su debut y se juegan este fin de semana a domicilio su supervivencia en la competición. EFE