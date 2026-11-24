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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la prórroga del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras para el ejercicio 2027, una medida con la que el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado la extensión del impuesto y añadió que la recaudación se destinaría a políticas de vivienda, como construir vivienda protegida, ofrecer bonificaciones fiscales a los inquilinos o rehabilitar inmuebles.

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El impuesto sobre márgenes y comisiones bancarias se creó a finales de 2024 en el marco del paquete fiscal del Gobierno para sustituir al extinto gravamen temporal extraordinario de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que en 2023 y 2024 gravó el margen de intermediación bancaria (referido a los resultados de 2022 y 2023, respectivamente).

El impuesto, en cambio, grava los márgenes y comisiones de las entidades financieras con tipos progresivos de entre el 1 % y el 7 %, lo que ha permitido recaudar 1.351 millones de euros en este ejercicio.

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El impuesto se aprobó inicialmente para tres años -2024 a 2026, a abonar entre 2025 y 2027-, pero ahora el Gobierno ha decidido ampliarlo un año más -es decir, que gravará los resultados de 2027 que se liquidarán en 2028- y Sánchez ha avanzado que si gana las elecciones, se mantendrá en vigor toda la próxima legislatura.

Fuentes de Moncloa señalan que con los ingresos de este impuesto se podría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

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Sin embargo, dado que la recaudación del impuesto se reparte entre las comunidades autónomas -en función de su PIB, tal y como pactaron en su día el Gobierno y Junts-, el Ministerio de Hacienda prevé distribuir los recursos obtenidos con la prórroga entre las regiones a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda para que sean estas las que los destinen a políticas de vivienda. EFE