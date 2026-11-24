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Madrid, 24 nov (EFE).- En el día 12 de la campaña, último día para votar por correo, los candidatos afrontan la recta final con la resaca de las últimas encuestas publicadas antes del 29N, con Pedro Sánchez (PSOE) en Huesca y Barcelona, Alberto Núñez Feijóo (PP) en Alicante y Ada Colau (Frente Amplio) en un debate cara a cara con Xavier García Albiol (PP) para hablar de vivienda.

Las encuestas publicadas el lunes coinciden al apuntar al PP como primera fuerza política y a una mayoría con Vox, aunque el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da la victoria al PSOE, que se anima y vira su mensaje a la izquierda con una nueva promesa electoral de crear un impuesto a los ultrarricos.

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También marcará la jornada la resaca del único debate electoral, celebrado ayer, con los portavoces parlamentarios de ocho formaciones con grupo parlamentario en el Congreso: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV.

-PSOE: Sánchez participa en un acto electoral en Huesca y, posteriormente, viaja a Barcelona a otro mitin en el que intervendrá junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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-PP: Feijóo, que figura ese día en una entrevista Onda Cero, Ok Diario y la emisión de la conversación con el youtuber Plex, acude a un mitin en Alicante por la tarde. En esta jornada el expresidente del Gobierno José María Aznar y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo intervienen en la inauguración de un máster en acción política y gestión pública del Instituto Atlántico de Gobierno.

-Frente Amplio: Colau es entrevistada a primera hora en Antena 3 y luego en el programa Carne Cruda. Por la noche protagoniza un debate sobre vivienda con el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.

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-Vox: Abascal no tiene actividades previstas, pero el partido mantiene una agenda con un despliegue de dirigentes en entrevistas en medios de comunicación y actos en Asturias, Huelva o Almería.

-Podemos: La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, centra su agenda en Madrid y protagoniza por la tarde el acto "Las políticas machistas matan. Frente al fascismo, más feminismo", tras una entrevista a primera hora en la Cadena Ser y reunirse con trabajadoras de los Espacios de Igualdad y de los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

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-ERC: El presidente de ERC, Oriol Junqueras, atiende a los medios tras reunirse con el sindicato UGT-Cataluña y por la tarde protagoniza un mitin en Manresa (Barcelona).

-Junts per Catalunya: Celebra un acto en Girona con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y en el que también interviene el secretario general del partido, Jordi Turull, y, por videoconferencia, el expresident Carles Puigdemont.

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-BNG: La portavoz nacional del partido, Ana Pontón, participa por la mañana en Pontevedra en un acto de campaña por los servicios públicos y contra el gasto militar y por la tarde en Vigo en un mitin junto a candidatos de sus listas al Congreso. EFE