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Tristeza y sorpresa en Portugal por la salida de Cristiano, un "símbolo" para el país

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Casilda Zuloaga y Carlota Ciudad

Lisboa, 5 nov (EFE).- La tristeza y la sorpresa se mezclaron este jueves entre los portugueses, que se mostraron en su mayoría apenados por el anuncio del la retirada de la selección nacional de Cristiano Ronaldo, un jugador de leyenda, el que más partidos internacionales ha jugado (234) y el que más goles ha marcado (146).

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"Creo que la mayor parte de los portugueses debe de estar triste por verlo salir", consideró a EFE el lisboeta António Felner sobre la decisión anunciada por el propio jugador en una inesperada publicación en redes sociales, en la que, a través de un vídeo, el madeirense, de 41 años, dedicaba unas palabras de agradecimiento a los responsables del fútbol, sus colegas de selección y a la afición.

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", dijo el internacional en un mensaje en el que reflexionó sobre su carrera.

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Apenas una hora y media después, Felner veía esta decisión "con mucha tristeza": "Tengo una admiración gigante por él, por todo lo que hizo, de dónde vino y por dónde ha llevado a Portugal. Es un nivel nunca alcanzado por ningún portugués. Me da mucha pena lo que ha ocurrido, la forma en la que las cosas han sido hechas", recalcó.

Y responsabilizó de su salida al actual seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, por no tener "capacidad de gestionar a una persona de la dimensión" de Ronaldo.

La relación entre Ronaldo y Jesús se vio truncada en septiembre, cuando el jugador abandonó la concentración por desavenencias con el técnico, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo (1-2).

En las proximidades de la céntrica plaza de Marquês de Pombal, Felner se mostro esperanzado en que el jugador "tenga el reconocimiento que se merece", ya que, para él, es "el mayor portugués de todos los tiempos", mientras que para Carlos García, la decisión de Ronaldo supone la salida de "un símbolo de Portugal" y de la selección.

"Creo que su presencia en el banquillo (aunque) jugando poco tiempo sería importante para nuestra selección, pero debemos respetar su decisión, porque esto son cosas que pasan", lamentó.

Evitó señalar a responsables externos de esta despedida abrupta, justificando incluso la sanción que impusieron al madeirense por abandonar la concentración en septiembre. "Creo que existen reglas y que nadie está por encima de ellas, ni siquiera Ronaldo está por encima", planteó.

Lina Santos, trabajadora de una cafetería de la zona, dijo a EFE que está "triste" e incidió en que la marcha de Cristiano Ronaldo no se puede limitar a una publicación en redes sociales, sino quedebe organizarse algún tipo de homenaje.

"Merecía una mejor salida" después de haber "dado mucho por Portugal", aseguró.

Menos apenado estaba Paulo Roque, quien consideró que la salida del astro del fútbol se tendría que haber producido "hace mucho tiempo".

"El rendimiento de los últimos 4, 5 años bajó y tiene ahí a chicos más jóvenes que hacen su trabajo", criticó Roque, alegando que los seleccionadores hasta la fecha, en referencia Fernando Santos y Roberto Martínez, y los presidentes de la Federación Portuguesa de Fútbol, han sido "sumisos" ante el peso de esta estrella del deporte.

Aunque reconoce que ha sido "un gran futbolista" que ha hecho "mucho por el país", recalcó que estos años se ha centrado en alcanzar sus propios récords, en detrimento de la selección.

"Antes era jugar para Cristiano Ronaldo y ahora juegan todos como un equipo. Si no le pasaban el balón a Cristiano Ronaldo se enfadaba", criticó.

La salida de Ronaldo se produce tras unos meses marcados por sus desavenencias con Jesus.

A raíz de abandonar la concentración en Dinamarca, el madeirense fue sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento.

Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo de la discrepancia fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no lo sacó al campo.

El anuncio de su salida se produce el día anterior de que el seleccionador haga pública la lista de jugadores contemplados para los choques de la Liga de las Naciones contra Dinamarca y Gales, que se disputarán los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. EFE

(vídeo)

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