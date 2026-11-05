Trabajo investiga a Cultura de la Generalitat de Cataluña por las tareas de 207 becarios

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Barcelona, 5 nov (EFE).- Inspección de Trabajo ha abierto un expediente al Departamento de Cultura de la Generalitat para determinar si más de 200 becarios han llevado a cabo en los últimos años tareas estructurales no formativas, una situación que niegan desde la conselleria, que ya ha presentado alegaciones, según ha avanzado eldiario.es.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado a EFE que se trata de una actuación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), que afectó a 207 falsos becarios y que percibían por la beca 1.250 euros mensuales.

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Inspección de Trabajo reclamaría a la Generalitat, según el citado medio, 2,16 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social que no pagó por estos becarios entre octubre de 2024 y julio de 2026, una liquidación contra la que la conselleria de Cultura ha interpuesto un recuso de reposición, han explicado a EFE fuentes del departamento.

La conselleria, que ha puesto en pausa su programa de becas "por prudencia administrativa", defiende que sí se pagaron cotizaciones por las personas que fueron pasando por las becas en la institución.

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"El Departament es conocedor de esta situación. Sin embargo, cabe recordar que se trata de un procedimiento que se encuentra actualmente en tramitación y que las actuaciones practicadas por la Inspección de Trabajo no tienen carácter firme mientras no se resuelvan las alegaciones y recursos interpuestos por esta Administración", han recordado desde Cultura.

La Generalitat también ha recurrido una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que acordó de oficio la baja de las personas becarias y su alta como trabajadoras, un recurso que también está pendiente de resolver.

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El Departamento de Cultura ha solicitado el acceso y la vista del expediente de inspección y ha denunciado que todavía no ha podido conocer de forma completa los antecedentes, hechos y elementos de juicio que han fundamentado las actuaciones inspectoras.

Las fuentes de la OEITSS señalan que es un organismo autónomo que "como es preceptivo, actúa ante cualquier denuncia y, por supuesto, con las garantías de recurso propias de estos procedimientos".

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"Es mandato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social velar por el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras ya sea en el ámbito público o en el privado", han añadido. EFE