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Torres, ante la nueva pieza del 'caso Koldo' y pagos de su defensa: "Que cualquier investigación llegue al final"

05/11/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en el Pazo de Raxoi, a 5 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno ha cedido a la Xunta de Galicia dos competencias nuevas: las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros y los aeródromos no comerciales. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press
05/11/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en el Pazo de Raxoi, a 5 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno ha cedido a la Xunta de Galicia dos competencias nuevas: las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros y los aeródromos no comerciales. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado, tras ser preguntado sobre la nueva pieza del 'caso Koldo' y las informaciones difundidas en relación al pago de su defensa, su deseo de "dejar que sea la Justicia la que investigue" y que "cualquier investigación llegue al final".

Lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en Santiago, después de haber sido preguntado sobre la nueva pieza del 'caso Koldo', una actuación en el marco en el que la UCO ha realizado seis detenciones, entre ellas a la pareja de Ábalos (cuyo domicilio ha sido registrado) y el señalado como exchófer de Pedro Sánchez.

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También con el trasfondo de las informaciones difundidas este jueves por la Cadena SER que recogen una declaración del exasesor ministerial Koldo García, que asegura que pactó con el hasta ahora abogado del PP pagar sus defensas y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Y las que apuntan a pagos de la editora de un medio de comunicación, a las que ha aludido el propio ministro.

"Como siempre cuando se está en proceso de investigación judicial, suelo ser bastante riguroso en mis intervenciones y dejar que sea la Justicia quien investigue. Por tanto, máximo respeto a la separación de poderes y que cualquier llegue al final; que con transparencia y veracidad podamos todos podamos saber finalmente la conclusión de esas investigaciones", ha trasladado.

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Por otra parte, sobre la filtración de los audios del centro de control de Adif tras el accidente ferroviario de Urda y si teme que la huella digital pueda llevar a Moncloa, ha replicado que "también se trata de informaciones periodísticas que tienen que ver con posibles investigaciones" que hay que respetar.

"QUE SE ACLARE LO QUE SE TENGA QUE ACLARAR"

Y ha añadido: "Hay otras informaciones en las que se afirma que hay personas cuyas abogacías o su defensa han sido pagadas por ciertos medios de comunicación. Creo que todo se tiene que investigar, que todo tiene que ser aclarado, y todos tenemos derecho a la veracidad. Vamos a dejar que las investigaciones lleguen a su término".

"Que se aclare lo que se tenga que aclarar y que se den las explicaciones que sean pertinentes por quienes son señalados", ha zanjado.

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