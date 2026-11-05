Temas del día de EFE España del 5 de noviembre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Acaba el plazo de presentación de recursos a la proclamación de candidaturas electorales mientras los partidos políticos ajustan sus campañas al contexto político, marcado todavía por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y la influencia de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Madrid - El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que ha asumido temporalmente la cartera de Transportes, se reúne este jueves con representantes del sindicato de maquinistas Semaf, mientras los comités de empresa de Renfe y de Adif -cuyo presidente dimitió el miércoles- se dan cita para acelerar la convocatoria de una huelga para el próximo el 17 de noviembre.

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CUMBRE IBEROAMERICANA

Madrid - Los líderes congregados en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana abordan los retos que afronta esta comunidad, como los desastres naturales, la evolución de la inteligencia artificial o una mayor cooperación entre sus miembros, con posiciones ideológicas muchas veces contrapuestas.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Amnistía Internacional publica un segundo informe en el que documenta nuevos casos de malos tratos y torturas de militares a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio después de una primera denuncia que dio lugar a una investigación judicial y otra interna del Ministerio de Defensa.

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SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, según la memoria del real decreto que ha sometido el Ministerio de Trabajo a audiencia e información pública y que supera el incremento planteado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno.

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EDUCACIÓN HUELGA

Madrid - En la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública madrileña los docentes vuelven a manifestarse por el centro de Madrid para reiterar sus reivindicaciones al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y en esta ocasión con el apoyo del bloque de las seis universidades públicas en la segunda jornada de su protesta.

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PREMIO HERRALDE

Barcelona - Editorial Anagrama anuncia la obra ganadora del XLIV Premio Herralde de Novela entre las cinco finalistas, galardón que han recibido autores como Javier Marías, Martín Caparrós, Juan Villoro, Enrique Vila-Matas o Mariana Enríquez.

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KIKO VENENO (Entrevista)

Madrid - Kiko Veneno habla con EFE sobre 'Precisamente', su nuevo álbum, que sale este viernes y supone su regreso a la rumba desde la perspectiva moderna de un productor como Bronquio, además de incluir su primera colaboración con otros grandes embajadores del género como Estopa. Javier Herrero

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(Texto enviado a las 8:00 horas. 762 palabras)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ está considerado como el mejor videojuego de la historia. Un título que ahora regresa completamente renovado en el objetivo de seducir a toda una nueva generación.

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FIGURAS CAGANER

Torroella de Montgrí (Girona) - Las figuras del caganer que la empresa caganer.com lanza cada año con rostros famosos, incluidos personajes de ficción, vuelven esta Navidad con nuevas incorporaciones a la colección, siempre basadas en la actualidad de ámbitos como la política o el deporte, que se presentan este jueves.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Fin de plazo de presentación de recursos sobre proclamación de candidaturas ante el juzgado de lo contencioso-administrativo.

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, interviene en el desayuno informativo de Fórum Europa. Hotel Mandarín Oriental Ritz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA CHILE.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe a su homóloga chilena, Paulina Andrea Núñez Urrutia, que visita la Cámara Alta. Senado.

11:15h.- Santiago de Compostela (A Coruña).- GOBIERNO GALICIA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la 45.º Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración General del Estado (AGE) y la Comunidad Autónoma de Galicia. Al término atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- ESTUDIO BUROCRACIA.- CEU CEFAS y el Instituto Juan de Mariana, entidad de corte liberal, presentan el estudio 'Desenredar España II' para reducir el "intervencionismo estatal" y la burocracia. c/ Isaac Peral, 58.

12:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC). Congreso de los Diputados. (Texto)

12:00h.- Elda (Alicante).- ELECCIONES PP.- La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación antes de visitar la fábrica de calzado Studio Llana y reunirse con sus responsables. Polígono industrial de Campo Alto. c/ Francia, 1 esquina con Benelux. (Texto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Albacete.- ELECCIONES VOX.- Declaración a los medios del presidente de Vox, Santiago Abascal. Plaza Virgen de los Llanos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a Presidencia del Gobierno, Irene Montero, presenta la candidatura de la formación morada para las elecciones generales junto a otros candidatos como María Teresa Pérez, Dina Bousselham y Jacinto Morano. c/ Francisco Villaespesa, 18. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:30h.- Madrid.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según recoge la agenda del mandatario argentino que se encuentra en la capital de España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno.

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- Felipe VI mantiene un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que asiste a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Palacio de La Zarzuela. (Texto) (Vídeo)

18:30h.- Alcobendas (Madrid).- ELECCIONES PP.- El secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, intervienen en un mitin con afiliados y simpatizantes. Auditorio Paco de Lucía-Centro de Arte Alcobendas.c/ Mariano Sebastián Izuel, 9.

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA ONU.- Felipe VI se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Asiste la ministra de Defensa, Margarita Robles. Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Teruel.- ELECCIONES VOX.- Acto público del presidente de Vox, Santiago Abascal. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:15h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro bilateral con el presidente de la República de Ucrania, Volodímir Zelenski. Complejo de la Moncloa. (Texto) (Foto)

CUMBRE IBEROAMERICANA

09:00h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- Foto de familia de los mandatarios que van a participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Galería de las Colecciones Reales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana que preside Felipe VI. Galería de las Colecciones Reales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La reina Letizia asiste a la mesa redonda sobre trata de personas con fines de explotación sexual y a una representación de dos obras de arte escénico dirigidas a la inclusión de personas con discapacidad. Palacio Real de El Pardo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside el almuerzo con ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana. Galería de las Colecciones Reales.

15:45h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de la República de Ucrania, Volodímir Zelenski; líderes iberoamericanos; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Galería de las Colecciones Reales. (Texto) (Foto)

17:30h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación junto al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y el presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, al término de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Galería de las Colecciones Reales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- DURO FELGUERA.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio a la excúpula de Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por una supuesta trama de sobornos a funcionarios públicos de Venezuela para la construcción de una central termoeléctrica en aquel país. (Texto)

09:30h.- Vitoria.- CRISIS VIVIENDA.- El pleno del Parlamento Vasco debate la iniciativa planteada por EH Bildu para declarar todo el territorio de Euskadi zona de mercado residencial tensionado, entre otras propuestas. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- TURISMO NIEVE.- Baqueira Beret presenta la nueva temporada de invierno 2026-2027. Centro Comercial Caleido. Paseo de la Castellana, 259 E.

10:45h.- Sevilla.- HUELGA GENERAL.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, atienden a los medios de comunicación antes del inicio de la asamblea con delegados sindicales para preparar la huelga general del 11N. Auditorio Cartuja. (Texto)

11:00h.- Madrid.- VIVIENDA SUELO.- El presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, inaugura la jornada 'Transformación del suelo para vivienda: retos pendientes en la modernización del urbanismo'. (Texto)

11:30h.- Santiago de Compostela.- MEDIOAMBIENTE CELULOSA.- La plataforma Ulloa Viva y otras convocan una rueda de prensa para explicar la campaña que pretende el acceso al acuerdo entre Impulsa Galicia y Altri. Librería Couceiro. (Texto) (Foto)

11:45h.- Málaga.- FORO REGIONES.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el Foro de Regiones Innovadoras 2026, en el marco de la feria tecnológica AgriTech. Al término atiende a los medios de comunicación. Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA).

12:00h.- Madrid.- ACCIÓN SINDICAL.- El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, clausura las jornadas la Acción sindical del futuro de UGT. Avd. América, 25.

12:00h.- Madrid.- EMPRESAS FISCALIDAD.- La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball presenta el informe 'El coste económico y reputacional de la inseguridad jurídica y tributaria'. CaixaForum. (Texto)

12:00h.- Sevilla.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- La Cámara de Comercio presenta el informe sobre las consecuencias económicas para la capital andaluza y su provincia de la interrupción del servicio ferroviario de alta velocidad con Madrid tras el accidente en Urda (Toledo). Plaza de la Contratación, 8. (Texto)

12:30h.- Madrid.- TECNOLOGÍA MÓVIL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa, por vía telemática, en la reunión del Patronato de la Fundación Mobile World Capital Barcelona.

12:30h.- Madrid.- CLIMA EMPRESARIAL.- La Cámara de Comercio de España y Sigma Dos presentan el informe anual 'Estudio sobre el clima empresarial en España'. c/ Ribera del Loira, 12. (Texto)

12:30h.- Madrid.- MARINA MERCANTE.- Los sindicatos CCOO, SSM y CSIF convocan una concentración ante la Dirección General de la Marina Mercante en defensa del servicio público de Salvamento Marítimo. c/ Ruiz de Alarcón, 1.

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne, por videoconferencia, con el ministro de Trabajo y Solidaridad de Francia, Jean-Pierre Farandou.

16:00h.- Madrid.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- El ministro Carlos Cuerpo se reúne con representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, el teniente general José Manuel de la Esperanza, clausura unas jornadas en las que se analiza el impacto de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra. c/ Santa Cruz de Marcenado, 25.

09:00h.- Madrid.- DERECHO FAMILIA.- El II Congreso de familia y sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid aborda cambios y novedades en el ámbito del derecho de familia. c/ Serrano, 11.

09:30h.- Murcia.- FRAUDE PRÓTESIS.- Continúan las declaraciones de los 12 investigados por fraude en la compra de material sanitario supuestamente defectuoso en el Servicio Murciano de Salud. Ciudad de la Justicia. (Texto) (Foto)

10:30h.- León.- CIENCIAS FORENSES.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación antes de intervenir en la inauguración (10:30 horas) de la reunión de directores y directoras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y de los Institutos Nacionales de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:45.- Viator (Almería).- MINISTRA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Base Álvarez de Sotomayor.

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, mantiene una reunión con asociaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas. c/ Génova, 13.

13:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, clausura las IV Jornadas 'Sociedad de la información, TICs y derechos fundamentales'. Tribunal Supremo. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional prevé dejar visto para sentencia el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP por supuestas irregularidades en adjudicaciones de Canal de Isabel II para favorecer a un hermano y un cuñado suyos. c/ Límite esquina con Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Oviedo.- JUICIO PROSTITUCIÓN.- La Audiencia Provincial acoge la vista oral contra seis acusados de prostituir a mujeres en las localidades asturianas de Oviedo y Mieres, así como en León y Badajoz.

10:00h.- Barcelona.- JUICIO DESALOJO.- La Audiencia de Barcelona juzga a dos manifestantes acusados de provocar disturbios y enfrentarse a la policía para impedir el desalojo de un edificio ocupado por familias con menores en febrero de 2020. (Texto)

17:00h.- Valladolid.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios antes de su reunión son sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil. c/ María de Molina, 7. (Texto)

18:30h.- Pamplona.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, inaugura la XXIV Conferencia Anual con el título 'Arrepentimiento o impostura. Las exigencias éticas ante el pasado de ETA'. Hotel Iruña Park. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- EL NIÑO.- El profesor de investigación del CSIC Fernando Valladares y la profesora del departamento de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid Carolina Yacamán presentan la campaña 'Alerta El Niño'. Ateneo. c/ Prado, 21.

10:00h.- Toledo.- EDUCACIÓN CECAP.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, atiende a los medios de comunicación antes de visitar el servicio de capacitación CECAP.

10:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN PESTICIDAS.- PAN Europe, Ecologistas en Acción y Hogar sin Tóxicos presentan 'on line' los resultados de una nueva encuesta en seis Estados de la UE sobre el uso de pesticidas en la agricultura por tiempo ilimitado, como quiere la Comisión Europea.

10:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Cáritas presenta las propuestas políticas de cara a las elecciones generales que ya están entregando a los partidos políticos. c/ Embajadores, 162. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD VACUNAS.- La Asociación Española de Vacunología (AEV) presenta su nueva campaña de concienciación de la importancia de vacunarse 'El mejor plan para este invierno'.

10:45h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- RADIO ACCESIBLE.- El presidente de RTVE, José Pablo López; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entre otros, presentan el proyecto 'RNE accesible'. Prado del Rey.

11:00h.- Madrid.- BIENESTAR ANIMAL.- Las organizaciones animalistas AnimaNaturalis, el Observatorio de Bienestar Animal, Compassion in World Farming y FAADA presentan la campaña Agenda Animal 29N. Frente al Congreso de los Diputados.

12:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD HUELGA.- Los convocantes de la huelga de las universidades públicas madrileñas convocan una concentración frente a la Consejería de Educación. c/ Alcalá, 32. (Texto)

13:00h.- Cueta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene una reunión de trabajo. Delegación del Gobierno.

13:00h.- Fuenlabrada (Madrid).- SERVICIOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste a los premios anuales de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Teatro Maribel Verdú, Centro Cívico Municipal La Serna.

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA OMS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, participan en el acto de presentación de la candidatura de María Neira, actual directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, al cargo de directora general de la OMS. Ministerio. (Texto)

18:30h.- Madrid.- SANIDAD PREMIOS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la 12.ª edición de los 'Premios Constantes y Vitales: a la Investigación Biomédica y Prevención en Salud', que organiza Atresmedia. Palacio Neptuno.

17:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Manifestación convocada por los docentes no universitarios en huelga indefinida desde el 14 de octubre, en coordinación con las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas. De Atocha a Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Salamanca.- FORO INFANCIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, firma la Declaración del Foro de Salamanca 'IA e Infancia'. Al término atiende a los medios de comunicación. Universidad.

19:00h.- Paiporta (Valencia).- DANA VALENCIA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste al homenaje a las víctimas de la dana de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Torroella de Montgrí (Girona).- FIGURAS CAGANER.- Presentación de las nuevas figuras de caganer.com. Avd. Francesc Macià, 11. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Sebastián.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.- El fotógrafo dominicano Alejandro Cartagena presenta la exposición ‘Ground Rules’. Tabakalera. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PREMIO HERRALDE.- La editorial Anagrama proclama el XLIV Premio Herralde de Novela entre las cinco obras que han resultado finalistas. Passeig de Gràcia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- San Sebastián.- CONCIERTO ROSANA.- Concierto de la cantautora canaria Rosana en el marco de su gira 'Vamos a Star'. Kursaal.

EFE

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