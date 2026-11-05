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Sindicatos policiales avisan de que los agentes en El Hierro están al límite

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Santa Cruz de Tenerife, 5 nov (EFE).- Los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP han denunciado este jueves el "abandono institucional" ante el repunte migratorio en Canarias, en especial en El Hierro, que está provocando que los agentes se encuentren "al límite de su capacidad operativa".

En un comunicado, indican que la llegada de más de una veintena de embarcaciones con aproximadamente 2.500 personas en los últimos cuatro días ha provocado "una extraordinaria sobrecarga de trabajo" en las Brigadas de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y las unidades de Seguridad Ciudadana.

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Todo ello "sin que se hayan proporcionado los refuerzos extraordinarios procedentes de otras plantillas nacionales que exige esta situación".

Por eso, JUPOL, SUP y UFP hablan de "abandono institucional" que están sufriendo los policías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por parte de la Dirección General de la Policía, así como "la falta de implicación efectiva" del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, "para impulsar una respuesta acorde con la gravedad de la situación".

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Critican que la respuesta policial está recayendo fundamentalmente sobre los propios funcionarios de la provincia, "obligados a abandonar temporalmente sus servicios habituales y a realizar desplazamientos extraordinarios, en ocasiones con escaso margen de preaviso".

"No podemos seguir afrontando una emergencia de dimensión nacional con los recursos ordinarios de una sola provincia, desvistiendo unas unidades para cubrir otras", esgrimen los tres sindicatos.

"Esta situación -denuncian- está generando agotamiento, estrés, ansiedad y graves dificultades para la conciliación familiar de los policías, especialmente entre quienes deben desplazarse a El Hierro mediante comisiones de servicio, con las dificultades añadidas que supone la insularidad".

A ello se suman "las graves deficiencias organizativas" que las tres organizaciones sindicales llevan meses denunciando mediante escritos oficiales.

Asimismo, parte de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial destinados en Canarias se encuentran desplegados en Ceuta y Madrid, "reduciendo todavía más la disponibilidad de recursos policiales en el archipiélago".

En su comunicado conjunto, los tres sindicatos denuncian "una circunstancia especialmente grave": se está utilizando el garaje de la Comisaría Local del Sur de Tenerife para albergar temporalmente a personas migrantes, pese a tratarse de unas instalaciones que no están concebidas para su alojamiento.

JUPOL, SUP y UFP consideran inadmisible que, después de años de presión migratoria, "se continúe recurriendo a instalaciones policiales que no están destinadas al alojamiento de personas, en lugar de disponer de infraestructuras adecuadas y previamente planificadas". EFE

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