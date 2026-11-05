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Ramos, sobre Cristiano: "Grande bicho, a disfrutar de otras cosas de la vida"

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Madrid, 5 nov (EFE).- Sergio Ramos dedicó este jueves un mensaje en redes sociales a su excompañero en el Real Madrid Cristiano Ronaldo tras su retirada de la selección de Portugal y aseguró que ahora podrá "disfrutar" de otras cosas de la vida, más allá de la competición.

Cristiano Ronaldo comunicó su decisión de dejar la selección lusa en un video, a través de redes sociales, con momentos destacados de su carrera en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

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Tras conocer la noticia, muchas han sido las reacciones a través de comentarios. El que fue su compañero de equipo Sergio Ramos durante nueve temporadas en el equipo blanco expresó su sorpresa: "Ya?. Grande Bicho. A disfrutar de otras cosas de la vida".

"Fue más que solo fútbol. Gracias por todo Cris", dijo el exjugador del Real Madrid, Pepe. Otros jugadores del conjunto blanco, como Vinicius señaló que va a "ser siempre el número uno".

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Por su parte, Lucas Vázquez, Marcelo, el portero belga Thibaut Courtois y James Rodríguez expresaron su despedida al delantero luso a través de emoticonos. EFE

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