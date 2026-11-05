Planas destaca el "comportamiento ejemplar" de Puente: "Es una decisión de tremenda coherencia y generosidad"

20/10/2026 El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros de ha aprobado un Real Decreto-ley, que requiere su convalidación en un mes en la Diputación Permanente del Congreso, con distintas mejoras sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y padres con menores que sufren enfermedades graves. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la dimisión del hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha dicho que, a su juicio, ha sido un comportamiento "ejemplar".

"Creo que es una decisión de una tremenda ejemplaridad, de una tremenda coherencia y de una tremenda generosidad", ha afirmado Planas, al tiempo que ha dicho que "en España no estamos acostumbrados, y me remito al pasado reciente, que en acontecimientos catastróficos, nadie asuma una responsabilidad política".

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Así lo ha señalado Planas al ser preguntado por de los periodistas tras clausurar en Málaga el Foro de las Regiones Innovadores en Expo Agritech 2026.

También ha subrayado que, en este caso, Puente "ha sido capaz de asumir una tarea de averiguación, también de puesta en marcha de medidas de corrección y evidentemente de futuro". "Creo que ha sido un comportamiento, en mi opinión, ejemplar", ha abundado.

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De igual modo, ha deseado "lo mejor" al vicepresidente Carlos Cuerpo, que asume la cartera de Transportes, en "la tarea encargada por el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

"Creo que hay una demanda por parte de los ciudadanos, como dijo hace unos días el presidente del Gobierno, y tenemos que responder a ella", ha indicado, y "esa demanda es, evidentemente, no solo la del futuro, sino también de la protección y la seguridad del funcionamiento de nuestra red de alta velocidad", de la que ha dicho "es un elemento absolutamente fundamental".

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Ha recordado que "la red de alta velocidad, lo sabemos muy bien en Andalucía, la originó un gobierno del PSOE, Felipe González, 1992. Lo recuerdo muy bien, es mi generación y lo viví muy estrechamente; y por tanto quienes creemos en los servicios públicos somos sin duda los mejor posicionados para conseguir que los servicios públicos mejoren y respondan a las necesidades de los ciudadanos", ha concluido.