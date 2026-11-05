NUMAX: la librería que da tiempo a los libros para que "respiren" frente a las novedades

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José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 5 nov (EFE).- En una librería de apenas 45 metros cuadrados, hacer sitio a los libros también significa decidir cuáles deben desaparecer de las estanterías. Pero en la compostelana NUMAX, Premio Librería Cultural 2026, las novedades conviven con títulos publicados hace años, editoriales pequeñas y obras que necesitan tiempo y espacio para encontrar a sus lectores.

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"Queremos dar espacio a los títulos para que respiren, para que tengan vida", señala a EFE Olaia Tubío, que junto con María Villamarín y Mariña de Toro se encargan de mantener un oficio que "no solo consiste en vender libros", sino también en seleccionarlos, cuidarlos y respetarlos.

"Podríamos llenar la librería de novedades todo el tiempo, pero consideramos que hay otros libros que tienen que tener su espacio", añade María Villamarín.

Ambas se declaran "principalmente" lectoras y de su amor por los libros surge un proyecto como el de NUMAX, una cooperativa que funciona como un motor cultural para la ciudad de Santiago y que no se limita a ser librería, pues tiene cine y laboratorio audiovisual.

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Aunque reconocen las sinergias, trabajan de forma asamblearia y cada trabajadora conoce y se apoya en el trabajo de otra, el premio concedido por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros junto con el Ministerio de Cultura ha puesto el foco en una librería con capacidad para vertebrar identidad y territorio y para apostar por actividades culturales, lengua gallega bibliodiversidad.

En sus estanterías conviven numerosos géneros y sellos, con especial cuidado para que las grandes editoriales y distribuidoras no acaparen el espacio en detrimento de los proyectos independientes.

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Esa selección exige un trabajo constante, en el que las libreras se "nutren" de las recomendaciones de los propios lectores.

"Queremos que la gente, cuando entre en la librería, se encuentre con libros que conoce, pero también que se sorprenda y encuentre cosas que no ve en otros sitios", apunta de Toro, a la vez que Tubío reconoce que tienen una comunidad "bastante asentada".

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NUMAX no concentra sus pedidos en una única distribuidora, sino que trabaja con varias y mantiene relaciones directas con editoriales pequeñas, en las que confía.

"El ritmo de las novedades es incesante y muchas permanecen muy poco tiempo. A nosotras nos gusta equilibrar un poco los compromisos con tener cierto cariño y cuidado con los libros", señala de Toro, consciente de que el mercado editorial no se libra del "ritmo hipercapitalista" que afecta a todos los ámbitos de la sociedad.

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Sin embargo, en NUMAX escasean los expositores contratados y se decantan por un sistema en el que las publicaciones tengan recorrido y en el que la diversidad también se extienda a la propia lengua, con especial -y natural- atención al gallego.

De hecho, toda la comunicación y las actividades de la librería se desarrollan en esa lengua.

Presentaciones, conversaciones y ciclos temáticos forman parte de una cotidianidad que no solo nace de las propuestas que reciben, sino también de la proactividad de estas libreras.

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A pesar de las dificultades, y tras once años de trayectoria, ven el proyecto como suyo y se sienten muy felices por recibir un premio que "ya no esperaban" y que supone "un reconocimiento del sector".

Tienen claro que tanto NUMAX como otras librerías independientes ayudan al tejido cultural del la ciudad: "Siempre estamos diciendo que si a nosotras nos va bien, a otras librerías les va a ir bien. Si la comunidad lectora tiene librerías a las que ir, es mejor para todas". EFE

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(foto)