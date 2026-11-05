Nico Williams y Yuri vuelven al grupo y estarán disponibles para El Sadar

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Bilbao, 5 nov (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Nico Williams y Yuri Berchiche, ausentes en el entrenamiento de ayer, se han ejercitado este jueves con el grupo con aparente normalidad y estarán a disposición de Edin Terzic para el partido del sábado frente a Osasuna en El Sadar.

Junto al extremo internacional y al lateral izquierdo, titulares en el derbi vasco frente a la Real Sociedad, ha vuelto a trabajar con sus compañeros Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista se reincorporó el miércoles a la dinámica del grupo tras haberse perdido los dos últimos encuentros por una lesión muscular.

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Quienes no han aparecido en el exterior de las instalaciones, al menos durante los quince minutos abiertos a los medios de comunicación, han sido Álvaro Djaló y Aitor Paredes, mientras que Nico Serrano ha trabajado en solitario junto al readaptador Xabi Clemente. Por el momento, el club no ha informado de problemas físicos ni de lesiones de ninguno de estos tres futbolistas.

A dos días del encuentro, las únicas bajas seguras del Athletic para visitar a Osasuna son las de los lesionados Maroan Sannadi y Gorka Guruzeta.

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El conjunto rojiblanco realizará mañana, viernes, a partir de las 15:30 horas el último entrenamiento antes de viajar a Pamplona. Terzic comparecerá ante los medios de comunicación a las 13:30 horas en la habitual rueda de prensa previa al partido. EFE

ibn/jas/jpd