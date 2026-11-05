Los líderes iberoamericanos comienzan a llegar a la cumbre para participar en el plenario

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Madrid, 5 nov (EFE).- Los jefes de Estado y Gobierno y cancilleres que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana comienzan a llegar esta mañana a la Galería de las Colecciones Reales, donde se va a celebrar el plenario de este encuentro convocado en Madrid.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha sido la primera jefa de Estado en acudir al encuentro matutino, una reunión plenaria donde tras un discurso inicial de Felipe VI tomará la palabra el presidente español, Pedro Sánchez, y los demás asistentes.

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Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el encargado de recibirla a las puertas del recinto; posteriormente el rey, el jefe del Ejecutivo y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, saludarán a los mandatarios de las 22 delegaciones que participan en la cumbre.

Se espera con especial expectación el saludo de Sánchez al presidente de Argentina, Javier Milei, que este miércoles no participó en la inauguración del encuentro, en el Teatro Real, y en la cena de gala celebrada en el Palacio de Oriente, y después de que en su última visita a España, el 21 de octubre, le dedicara varios insultos.

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Además de Albares, asisten también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ana Aagesen. EFE