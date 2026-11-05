Los discos de la semana: Alcalá Norte y Barry B, a confirmar las grandes expectativas

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Madrid, 5 nov (EFE).- Semana generosa en lanzamientos discográficos, especialmente en España, con dos valores emergentes de muy diferentes estilos que intentarán confirmar las expectativas puestas en ellos como son Alcalá Norte y Barry B, pero también de fuera, con novedades de Bryan Adams y Kings of Leon.

Tras 'Chato' (2024) y su EP 'Infancia mal calibrada' (2025), el compositor e intérprete de Aranda de Duero (Burgos) se ha convertido en otro de los jóvenes artistas que están redefiniendo el pop desde una óptica urbana, desprejuiciada y moderna, esta vez con un álbum que funciona como una 'road movie' y en el que, además de sintetizadores, abunda también el rock y el folk.

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Disco de confirmación para la banda madrileña aupada a los altares del rock nacional con su debut homónimo de 2024. Dentro, aunque insistan en mantener las bases que lo hicieron posible, como sus letras llenas de referencias filosóficas y de ensalzamiento de la vida de barrio, se aprecia una evolución hacia un sonido más grandilocuente y épico.

El autor de 'Echo de menos' o 'Volando voy' vuelve a la rumba desde la perspectiva moderna de un productor como Bronquio en un disco que incluye además su primera colaboración con otros grandes embajadores del género como son Estopa.

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Vigésimo disco ya para el dúo madrileño de tecno-rumba. Como viene siendo habitual en sus últimos trabajos, la mitad llega compuesta por Ángeles Muñoz y la otra mitad por Rubén Martín, el sobrino de aquella e hijo de Dioni Martín, con otra portada mítica en la que se meten en la piel del clásico cinematográfico de James Cameron.

El ahora dúo formado por Paola Rivera y Alicia Ros, tras la salida de María Talaverano en no muy buenos términos, entrega su cuarto álbum de estudio sin evitar la polémica en canciones como 'Odio la música' y con un sonido que, sin perder sus melodías pegadizas, lleva su 'indie pop' a un terreno de mayor distorsión.

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El malagueño firma un nuevo trabajo en el que mantiene su peculiar forma de entender el rap, "transgresor, irreverente y crudo", subraya su compañía, con colaboraciones de compañeros como Delaossa, Dano, Midas Alonso, Acru y Faenna.

La banda catalana acaba de cumplir 30 años de existencia, con hitos como su disco 'La forma de mover tus manos' (2003). Lo celebra con un nuevo trabajo de temas inéditos en el que tantea sonoridades nuevas sin perder su personalidad y en el que, por ejemplo, protestan por la velocidad inasumible de la vida diaria.

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Quien podría haber representado a España en Eurovisión 2025 gracias al tema 'V.I.P.' lanza su primer álbum, que incluye dicho tema y alude a ese tipo de nostalgia de cosas o tiempos que nunca se han experimentado en realidad en carne propia.

La segunda clasificada de la última edición de 'Operación Triunfo' lanza su primer EP desde su salida de la Academia, cinco temas en los que esta intérprete, que igual demostró versatilidad y carisma a lo Aitana que a lo Raye, busca su propia personalidad dentro del pop.

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Solo unos meses después de lanzar 'Apambichao', expresión que alude a una manera de bailar el merengue bien arrimado, la estrella colombiana publica una segunda parte con diez temas inéditos entre los que destaca una colaboración con J Balvin que abre el disco.

El equipo del veterano roquero canadiense define este trabajo de estudio como "una carta de amor" a su país utilizando el 'country', el 'folk' y el rock como estilos principales y sin olvidar una necesaria réplica al actual presidente estadounidense sobre posibles cambios de nombre o hegemonía: "El lago Ontario siempre será el lago Ontario".

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El décimo disco de estudio de esta banda de rock fundada en Nashville (EE.UU.) es el primero producido por sus integrantes y el resultado, según sus propias palabras, de un trabajo "emocional" y una "declaración de amor" a la familia.

Quien fuera el cantautor de moda hace 20 años con 'You're Beautiful' lanza su octavo disco de estudio, sobre los altibajos de la vida, y de él han dicho que constituye una reconexión con su esencia, mientras abre una nueva etapa creativa.

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Sigue viva esta formación de 'synth pop' que despertó la atención mundial con su debut de 2009, inspirado por bandas como Eurythmics o Erasure. Con la británica Elly Jackson al frente, ella se ha ocupado de componer, escribir, producir y de los arreglos del cuarto álbum de estudio para hablar sobre el deseo, la fragilidad y nuevas etapas.

Después de varios EP, como 'Alchemical: Volume 1' (2023), la cantante, compositora y actriz estadounidense lanza su primer disco de estudio, solo unos meses después de otra buena noticia personal, su enlace con el también músico Damiano David.

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El sexto disco de estudio del cuarteto británico de rock toma su nombre de una leyenda urbana, la de una ciudad efímera que no aparece en los mapas pero por la que muchos creen haber pasado. De esa persistencia en creer en lo imposible nace este álbum, que también abunda en la pérdida, el duelo y la conexión humana.

Primera experiencia conjunta en formato largo de dos iconos de la guitarra eléctrica, Joe Satriani y Steve Vai, aunque su relación se remonte a su adolescencia, cuando uno ejerció de maestro del otro para aprender a tocar este instrumento.

Siete años llevaba este MC, rapero y productor británico sin lanzar un álbum firmado en solitario, lo que no quiere decir que vuelva a solas, pues en temas como 'Innocent Smile', primer anticipo, reaparece junto al vocalista de Madness, Suggs, así como Chase & Status.

No se cierra el grifo de presuntas novedades en torno al quintento femenino más famoso de la historia de la música. Esta vez, con la excusa de su 30 aniversario, se lanzan varias cajas recopilatorias con todos los sencillos de su discografía.

Más interesante quizás en cuanto reedición de material antiguo es la del segundo disco de esta famosa banda británica de los años 70, cuando aún contaba entre sus líneas con Brian Eno, y que llega con abundante material inédito entre grabaciones de estudio, actuaciones, maquetas y descartes. EFE