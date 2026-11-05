Espana agencias

Los conflictos de Gaza y Ucrania y la crisis climática protagonizan el World Press Photo

Guardar

Barcelona, 5 nov (EFE).- Los conflictos bélicos de Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, las protestas ciudadanas, los retos de salud y las historias de resiliencia humana son algunas de las temáticas de las 144 fotografías de la exposición 'World Press Photo 2026', que se podrá ver en el CCCB de Barcelona del 6 de noviembre al 13 de diciembre.

De este modo, la Fundación Photographic Social Vision recoge los proyectos ganadores del concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, entre los que destacan los trabajos de tres españoles.

PUBLICIDAD

Brais Lorenzo ganó el World Press Photo 2026 en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Europa, con 'Tierra quemada', un proyecto sobre los incendios forestales en Galicia, donde ardieron más de 200.000 hectáreas, en la que fue la peor temporada de incendios que ha vivido España en tres décadas.

Durante la rueda de prensa, Lorenzo ha señalado que "es un orgullo" obtener un World Press Photo con un trabajo que habla sobre una problemática de su tierra, Ourense, y que no documentar los incendios forestales sería "mirar para otro lado", una lacra que considera que tiene que ver con "la despoblación y el cambio climático".

PUBLICIDAD

Sobre documentar estos fenómenos medioambientales, el fotógrafo gallego, colaborador de la Agencia EFE, ha asegurado que es una temática que "parte de lo local, pero se extrapola a nivel global".

Por su parte, Luis Tato obtuvo el premio en la categoría de Reportaje Gráfico de la región África con 'Las protestas de la Generación Z en Madagascar', una serie sobre las protestas estudiantiles en ese país, motivadas por la deficiencia de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas.

Finalmente, Diego Ibarra Sánchez fue galardonado en la categoría de Proyecto a Largo Plazo de la región Asia Occidental, Central y del Sur por 'Educación secuestrada', un proyecto que documenta en nueve países cómo la infancia que sufre guerras ve privado su derecho a la educación.

Para Ibarra Sánchez, la fotografía debe ser "ese puñetazo visceral que intenta sacar al espectador fuera de su zona de confort para hacerlo reflexionar", algo que ha tratado de reflejar en esta serie bajo la pregunta "¿Qué queda después de la batalla?".

El jurado global de World Press Photo 2026 ha contado entre sus miembros con Sílvia Omedes, fundadora y directora de la Fundación Photographic Social Vision.

Omedes ha insistido en que el concurso World Press Photo "se ha convertido en una importante fuente de información veraz a escala global, garantizando el acceso del público a información en la que puede confiar".

De este modo, entre las 144 fotografías, captadas en su mayoría durante 2025, se retratan los conflictos bélicos y sus consecuencias en Gaza, Ucrania, India, Siria o Sudán; la crisis medioambiental, con ejemplos como los incendios en Galicia y en Los Ángeles, los efectos del uso de químicos en la industria alimentaria o el deshielo de los polos.

También se acercan a las protestas ciudadanas, como las de la Generación Z en Nepal y Madagascar o las manifestaciones de jubilados en Argentina; los retos de salud física y mental, como el cáncer o la anorexia.

Y numerosas historias que ejemplifican la resiliencia del ser humano, como las farīsāt, mujeres que han luchado para formar parte de una celebración ecuestre tradicional en Marruecos, o la boda filipina que se celebra pese a las inundaciones provocadas por un tifón.

En 2025, la exposición batió el récord de público con 67.500 visitantes y más de 8.000 personas participantes en visitas guiadas. EFE

gcm/rq/mcm

(foto) (vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Los ciberdelincuentes pueden manipular los procesos de pago de comercios legítimos para redirigir a los compradores a páginas fraudulentas y hacerse con sus datos bancarios sin levantar sospechas

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

La psicología coincide: a medida que envejecemos el deseo de recuperar viejas amistades resurge y, en parte, es para reconectar con tu “yo” del pasado

Otras razones incluyen las etapas de la vida y reconectar con esa persona, pero el primer freno que aparece es el miedo al rechazo

La psicología coincide: a medida que envejecemos el deseo de recuperar viejas amistades resurge y, en parte, es para reconectar con tu “yo” del pasado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

DEPORTES

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”

La familia de Jesús de Miguel rompe su silencio tras la muerte del jugador: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions