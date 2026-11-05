Los conflictos de Gaza y Ucrania y la crisis climática protagonizan el World Press Photo

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Barcelona, 5 nov (EFE).- Los conflictos bélicos de Gaza y Ucrania, la crisis medioambiental, las protestas ciudadanas, los retos de salud y las historias de resiliencia humana son algunas de las temáticas de las 144 fotografías de la exposición 'World Press Photo 2026', que se podrá ver en el CCCB de Barcelona del 6 de noviembre al 13 de diciembre.

De este modo, la Fundación Photographic Social Vision recoge los proyectos ganadores del concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, entre los que destacan los trabajos de tres españoles.

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Brais Lorenzo ganó el World Press Photo 2026 en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Europa, con 'Tierra quemada', un proyecto sobre los incendios forestales en Galicia, donde ardieron más de 200.000 hectáreas, en la que fue la peor temporada de incendios que ha vivido España en tres décadas.

Durante la rueda de prensa, Lorenzo ha señalado que "es un orgullo" obtener un World Press Photo con un trabajo que habla sobre una problemática de su tierra, Ourense, y que no documentar los incendios forestales sería "mirar para otro lado", una lacra que considera que tiene que ver con "la despoblación y el cambio climático".

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Sobre documentar estos fenómenos medioambientales, el fotógrafo gallego, colaborador de la Agencia EFE, ha asegurado que es una temática que "parte de lo local, pero se extrapola a nivel global".

Por su parte, Luis Tato obtuvo el premio en la categoría de Reportaje Gráfico de la región África con 'Las protestas de la Generación Z en Madagascar', una serie sobre las protestas estudiantiles en ese país, motivadas por la deficiencia de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas.

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Finalmente, Diego Ibarra Sánchez fue galardonado en la categoría de Proyecto a Largo Plazo de la región Asia Occidental, Central y del Sur por 'Educación secuestrada', un proyecto que documenta en nueve países cómo la infancia que sufre guerras ve privado su derecho a la educación.

Para Ibarra Sánchez, la fotografía debe ser "ese puñetazo visceral que intenta sacar al espectador fuera de su zona de confort para hacerlo reflexionar", algo que ha tratado de reflejar en esta serie bajo la pregunta "¿Qué queda después de la batalla?".

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El jurado global de World Press Photo 2026 ha contado entre sus miembros con Sílvia Omedes, fundadora y directora de la Fundación Photographic Social Vision.

Omedes ha insistido en que el concurso World Press Photo "se ha convertido en una importante fuente de información veraz a escala global, garantizando el acceso del público a información en la que puede confiar".

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De este modo, entre las 144 fotografías, captadas en su mayoría durante 2025, se retratan los conflictos bélicos y sus consecuencias en Gaza, Ucrania, India, Siria o Sudán; la crisis medioambiental, con ejemplos como los incendios en Galicia y en Los Ángeles, los efectos del uso de químicos en la industria alimentaria o el deshielo de los polos.

También se acercan a las protestas ciudadanas, como las de la Generación Z en Nepal y Madagascar o las manifestaciones de jubilados en Argentina; los retos de salud física y mental, como el cáncer o la anorexia.

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Y numerosas historias que ejemplifican la resiliencia del ser humano, como las farīsāt, mujeres que han luchado para formar parte de una celebración ecuestre tradicional en Marruecos, o la boda filipina que se celebra pese a las inundaciones provocadas por un tifón.

En 2025, la exposición batió el récord de público con 67.500 visitantes y más de 8.000 personas participantes en visitas guiadas. EFE

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