La Cámara de Comercio de España ve "preocupante" la subida del SMI, sobre todo para pymes

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha calificado de "preocupante" la subida del 5,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, una medida adoptada por el Gobierno y que en su opinión afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Así lo ha indicado Bonet este jueves durante la presentación del informe anual "Estudio sobre clima empresarial en España", preguntado por la decisión del Ejecutivo de incrementar el SMI hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, según la memoria del real decreto que ha sometido el Ministerio de Trabajo a audiencia e información pública.

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Según el presidente de la Cámara, en España hay "grandes empresas que son incluso líderes mundiales" y que "han cuidado mucho la competitividad", por lo que "están más preparadas" para medidas como ésta, pero a las pymes "esto les afecta mucho más".

Aunque ha reconocido que la subida del SMI "tiene su lógica", a su juicio debe buscarse un equilibrio para no perjudicar la competitividad de las empresas.

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"Unas subidas excesivas del salario mínimo, pues no son convenientes", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en que las pymes tienen un recorrido, que "es el gran recorrido que tiene España en el futuro" y que es salir al exterior "en las mejores condiciones posibles". EFE