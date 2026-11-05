La Bolsa española abre con ganancias del 0,86 % y supera los 19.500 puntos

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Madrid, 5 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,86 %, por encima de los 19.500 puntos, en sintonía con la tendencia de Wall Street en la víspera, cuando su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió más del 3 %, tras la victoria de los demócratas en las elecciones de EE. UU.

En el inicio de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 19.536,7 puntos tras sumar ese 0,86 %. Las ganancias del año se elevan al 12,88 %.

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En una jornada en la que se conocerán las decisiones de tipos del Banco de Inglaterra, el precio del petróleo cotiza volátil. Tras caer durante la madrugada, a esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,54 %, hasta los 95,12 dólares, después de desplomarse en la víspera el 8,67 %. EFE

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