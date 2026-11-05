Familiares, amigos y compañeros dan el último adios a Jesús de Miguel

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Navahermosa (Toledo), 5 nov (EFE).- El féretro con los restos mortales de Jesús de Miguel ha salido del tanatorio municipal de Navahermosa y recorrido en procesión las calles de la localidad hasta llegar a la iglesia, donde se ha celebrado la misa funeral por el futbolista del CD Tenerife, fallecido el pasado martes a los 30 años.

Los habitantes de Navahermosa se han volcado con la despedida de De Miguel, quienes han acompañado al difunto futbolista en su último recorrido por el municipio que le vio crecer.

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La calle que conecta el tanatorio municipal con la parroquia de San Miguel Arcángel se ha visto completamente llena de personas que querían dar el último adiós al ariete de Club Deportivo Tenerife, al que también acudieron a despedir numerosos representes del mundo del fútbol. EFE

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