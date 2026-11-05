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España posee el peor balance de importación-exportación de jugadores, según informe FIBA

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Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- La Liga Endesa, máxima competición del baloncesto español, lidera el balance de impacto negativo respecto a la importación y exportación de jugadores, con una valoración negativa de 288, según el informe 'FIBA Migration Report', elaborado por la federación internacional.

Este documento tiene como objetivo el analizar las tendencias en el movimiento de jugadores y otros aspectos del baloncesto a nivel mundial. Para ello, analizó a las principales ligas mundiales durante la campaña 2025/2026.

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Aunque España es el segundo país que más jugadores exporta a otras ligas (670 jugadores), sólo por detrás de los Estados Unidos (2372), y con amplia ventaja sobre Francia (633), su liderazgo absoluto en la llegada de jugadores extranjeros (958) otorga a la Liga Endesa un balance desfavorable de -288.

El mismo informe arroja que España es el país con mayor porcentaje de extranjeros (72,9%) por delante de Turquía (61,2%) e Israel (59,9%) y uno de los que posee una menor incidencia de jóvenes con solo un 7,7%.

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Sólo Japón (7%) y Australia (4,9%) están por debajo de en esta clasificación que mide la participación de jugadores sub21.

Pese a que ha reducido el porcentaje de jugadores extranjeros (de un 75% al 73% actual), España ha aumentado en la ACB el número de nacionalidades (55) a la vez que pierde importancia de los jugadores autóctonos en puntos y minutos respecto a los extranjeros.

En la campaña 2025/2026 se alcanzó una nueva cifra récord de traspasos internacionales, con 14.194 operaciones.

Europa sigue siendo el principal referente con 5.428 operaciones en dicha temporada, lo que supone un aumento de 228 traspasos respecto al periodo anterior.

Además, en 9 de las 10 rutas de traspaso más frecuentes figura Estados Unidos.

Una vez más, se ha registrado un récord de jugadores que optan por la vía de la liga universitaria estadounidense (NCAA), impulsado por los contratos NIL, la vía legal que ha abierto la puerta para que las empresas patrocinen a los deportistas universitarios en Estados Unidos.

"La FIBA es consciente de que los jugadores se enfrentan a numerosos desafíos al realizar un traspaso internacional; por ello, seguimos trabajando con diligencia junto a nuestras 212 federaciones nacionales para brindarles apoyo, tanto a través del proceso de expedición de la carta de autorización como mediante el sistema de agentes con licencia FIBA”, dijo el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis.

Tanto en la categoría masculina (1.055) como en la femenina (1.042), el baloncesto de la NCAA alcanzó cifras récord superando por primera vez la barrera de los 1.000 jugadores internacionales. EFE

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