El juez pide a la UCO una copia del móvil de Koldo y de lo intervenido a socios de Aldama

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aporte una copia del móvil del exasesor ministerial Koldo García.

A su vez, Moreno ha solicitado a la UCO que presente una copia de dispositivos electrónicos y "evidencias intervenidas" a los empresarios Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche, directivos de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario y conseguidor Víctor de Aldama, y también del empresario Juan Carlos Cueto, todos ellos imputados en el marco de esta causa.

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"Visto el estado de las presentas actuaciones y el tiempo transcurrido sin que por la fuerza policial actuante hayan entregado en este órgano judicial copia de las evidencias intervenidas a los investigados Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, procédase a su reiteración", indica el juez en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

En los mismos términos, Moreno acuerda requerir a la fuerza policial "para que aporte copia de los dispositivos móviles y electrónicos intervenidos a Daniel Sierra y Koldo García", según la resolución.

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El magistrado impulsa estas diligencias en el mismo día en que agentes de la UCO llevan a cabo una operación vinculada a la apertura de una pieza separada secreta que Moreno abrió ayer, miércoles, en el marco del 'caso Koldo'.

Los agentes han registrado la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y han llevado a cabo un requerimiento en la sede de Adif. También han practicado seis detenciones, entre ellas las de Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y Cristian Corvillo, señalado como exchófer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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En el marco de esta causa, el instructor mantiene abiertas varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, por la que fue imputado Juan Carlos Cueto.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

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El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.

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