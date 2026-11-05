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El Balón de Oro rinde homenaje a Ronaldo, "el hombre que cambió el fútbol portugués"

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París, 5 nov (EFE).- La cuenta oficial del Balón de Oro rinde homenaje este jueves al portugués Cristiano Ronaldo, que anunció su retirada de la selección, del que recuerda que ganó cinco veces su galardón y del que dice que "cambió el fútbol portugués".

La despedida llega "tras dos décadas de pasión inigualable, goles inolvidables y un legado eterno", escribe en la red social X, donde publican una foto del futbolista con la camiseta de Portugal, el dorsal 7 y la palabra "Gracias".

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"Cinco Balones de Oro, momentos históricos infinitos y un capitán que cambió para siempre el fútbol portugués", agrega el mensaje.

Ronaldo, de 41 años, anunció que abandona la selección portuguesa tras haber ganado múltiples trofeos, como una Eurocopa y en un final algo escabroso por las desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesús. EFE

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