Chiclana (Cádiz) pedirá a la Junta implantar una tasa turística de tres euros en verano

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Chiclana de la Frontera (Cádiz), 5 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), gobernado por el PSOE, solicitará formalmente a la Junta de Andalucía la implantación de una tasa turística de tres euros por noche en hoteles de cuatro y cinco estrellas en la temporada de verano, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

El alcalde de la ciudad, José María Román, ha anunciado este jueves esta solicitud, que se suma a las peticiones ya realizadas a la Junta por otros municipios andaluces como Málaga, Cádiz y Sevilla, gobernados por el PP.

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Según las estimaciones del consistorio, la tasa permitiría ingresar tres millones de euros, si se toma como referencia el millón de pernoctaciones registradas en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la localidad durante la temporada estival de 2026.

Esta cifra, junto con los casi dos millones de euros procedentes del pago de la tasa de aparcamiento en la zona naranja, permitiría cubrir "gran parte de los seis millones de euros que cuesta a las arcas municipales la atención de las playas durante el verano", ha indicado Román.

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Román ha subrayado que el objetivo "no es penalizar al visitante ni perjudicar al sector hotelero", sino distribuir de forma equitativa los costes asociados al incremento poblacional en los meses estivales y liberar recursos del presupuesto ordinario para otras prioridades del municipio.

El turismo "genera empleo, actividad empresarial y oportunidades económicas" pero "también supone un importante esfuerzo para los servicios públicos" del Ayuntamiento en verano.

"La limpieza, la recogida de residuos, el mantenimiento de las playas y los espacios públicos, la movilidad y la atención a visitantes requieren recursos adicionales para responder al incremento de población y garantizar la calidad que esperan tanto quienes visitan la ciudad como quienes residen en ella", ha destacado.

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Desde el Ayuntamiento quieren además incentivar la llegada de turistas fuera de la temporada alta con "ayudas de dos euros por pernoctación a los hoteles para que permanezcan abiertos.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (VOX), expresó hace menos de un mes en Cádiz su rechazo a la creación de una tasa turística. EFE

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