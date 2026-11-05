Espana agencias

Argentina, Brasil, España y Portugal disputan el título de la Finalíssima de fútbol sala

Guardar

Río de Janeiro, 5 nov (EFE).- Argentina, Brasil, España y Portugal, cuatro de las mayores potencias mundiales de fútbol sala, disputan a partir de este viernes en la ciudad brasileña de Niterói el título de la segunda edición de la Finalíssima, el torneo organizado conjuntamente por Conmebol y UEFA.

Las dos selecciones sudamericanas se enfrentarán en una de las semifinales y las dos europeas en la otra, en partidos previstos para el viernes en el gimnasio Arena Niterói.

PUBLICIDAD

Los vencedores de las semifinales disputarán el título el domingo en el mismo gimnasio y los perdedores jugarán por el tercer puesto del torneo que reúne a los finalistas de las principales competiciones de Europa y Sudamérica.

Brasil acude a la cita en su condición de campeón sudamericano. Además, es el actual campeón mundial tras haberse impuesto precisamente a Argentina por 2-1 tanto en la final de la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024 como en la de la Copa América de Paraguay 2026.

PUBLICIDAD

En la final de Uzbekistán, con goles de Ferrão y Rafael, Brasil venció su sexta Copa del Mundo y amplió su récord como la selección con más títulos mundiales (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 y 2023).

Los argentinos, que acuden a la Finalíssima por segunda vez, se clasificaron a la edición de este año como los segundos mejores de Sudamérica.

España y Portugal avanzaron como las dos mejores selecciones de Europa.

España llega a la Finalíssima tras haber alzado su octavo título europeo al vencer a Portugal por 5-3 en la final de la Eurocopa disputada en febrero pasado.

El cierre Antonio Pérez (Barcelona), convocado por Jesús Velasco para la Finalíssima, fue precisamente el héroe del título español como autor de tres de los goles en la final europea.

Portugal garantizó su lugar en la Finalíssima en su condición de subcampeón europeo. La selección portuguesa, además, es el actual campeón de la Finalíssima, ya que se adjudicó el título de la primera edición, disputada en Buenos Aires en 2022 al imponerse en la final a España en los penaltis.

- Partidos de la Finalíssima:

. Viernes:

18.30 horas (21.30 GMT): Semifinal España-Portugal.

21.30 horas (0.30 GMT del sábado): Semifinal Brasil-Argentina.

. Domingo:

14.30 horas (17.30 GMT): Disputa por el tercer lugar.

17.30 horas (20.30 GMT): Final. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Los ciberdelincuentes pueden manipular los procesos de pago de comercios legítimos para redirigir a los compradores a páginas fraudulentas y hacerse con sus datos bancarios sin levantar sospechas

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

La psicología coincide: a medida que envejecemos el deseo de recuperar viejas amistades resurge y, en parte, es para reconectar con tu “yo” del pasado

Otras razones incluyen las etapas de la vida y reconectar con esa persona, pero el primer freno que aparece es el miedo al rechazo

La psicología coincide: a medida que envejecemos el deseo de recuperar viejas amistades resurge y, en parte, es para reconectar con tu “yo” del pasado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

DEPORTES

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”

La familia de Jesús de Miguel rompe su silencio tras la muerte del jugador: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions