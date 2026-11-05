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AFE traslada petición de futbolistas para que no se juegue la próxima jornada

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Madrid, 5 nov (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aseguró este jueves que se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y que de manera unánime consideran que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada.

"Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad", afirmó el sindicato en una nota informativa.

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En ella indicó que "por este motivo, han trasladado a AFE su opinión de que lo más adecuado sería suspender la jornada, apelando al respeto, al duelo y a la sensibilidad ante una noticia que ha causado una profunda conmoción entre compañeros y compañeras".

"Una vez más, el fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas. Porque hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición", añadió.

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AFE ha cancelado todos los actos que tenía previstos esta semana en señal de duelo por la muerte este martes del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, tras el fuerte impacto que sufrió con el portero del Andorra Jesús Owono, en el minuto 96 del partido de Liga entre ambos, el pasado día 2 en Santa Cruz de Tenerife.

El sindicato pidió formalmente tanto a la RFEF como a LaLiga y a la UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre el 3 y 9 de noviembre de 2026.

La UEFA decretó un minuto de silencio en todos sus partidos esta semana.

La RFEF amplió a tres días la suspensión de sus competiciones, decisión que afectó a los partidos programados de las Copas del Rey y de la Reina durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, en los que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

LaLiga aplazó el Granada-Tenerife y el Andorra-Mallorca, previstos para el próximo fin de semana, dentro de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion.

El entierro de Jesús de Miguel tendrá lugar a primera hora de la tarde de hoy en la localidad de Navahermosa (Toledo), población de la que proceden sus padres y abuelos y donde el jugador, nacido en Madrid, pasó temporadas durante su infancia. EFE

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