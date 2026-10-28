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Prisión por apuñalar a migrante que se retrasó en el pago de una "casa-patera" en Ceuta

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Ceuta, 28 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre, natural de Ceuta, por apuñalar a un migrante que se había retrasado en el pago de una "casa-patera" en cuyo interior amenazaba a los migrantes alojados con una katana y otras armas blancas que han sido intervenidas.

El arrestado, que ha ingresado en prisión, presuntamente amenazaba a los migrantes alojados en una "vivienda patera" del barrio de El Príncipe con una katana, según ha informado la Jefatura de Policía, que ha localizado en el inmueble varias armas blancas, un arma de fuego simulada y 19 tabletas de hachís.

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La investigación se inició el pasado 25 de octubre cuando un migrante acudió al hospital de Ceuta y manifestó haber sido apuñalado presuntamente con intención de acabar con su vida en la vivienda en la que se encontraba alojado, situada en el barrio ceutí de El Príncipe.

Según la denuncia, la agresión se habría producido por el retraso en el pago de la cantidad exigida por su alojamiento en una "casa patera".

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Las primeras informaciones apuntaban a que las personas alojadas en el inmueble debían abonar por adelantado 300 euros en efectivo por un mes de alojamiento.

Además, estaban sometidas a unas "estrictas condiciones de permanencia, con horarios que les obligaban a permanecer en el interior de la vivienda durante la noche y en el exterior durante el día, bajo amenazas en caso de incumplimiento".

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes tomaron nuevamente declaración a la víctima, lo que permitió localizar con precisión la vivienda e identificar al presunto autor de la agresión.

Una vez obtenida la autorización judicial, los agentes llevaron a cabo el registro de la vivienda, donde encontraron a los migrantes alojados en condiciones "deplorables, hacinados y en un entorno insalubre".

Durante la intervención se localizaron una katana que, presuntamente, era utilizada para amenazar a los migrantes, así como otras armas blancas, una de ellas supuestamente empleada en la agresión.

También se intervino un arma de fuego simulada, 19 tabletas de una sustancia que parece ser hachís, un pasamontañas y una careta que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio, favorecimiento de la inmigración irregular y tenencia ilícita de armas, quien ha decretado su ingreso en prisión por estos hechos. EFE

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