La Vuelta lamenta "profundamente" el accidente de tren y se solidariza con las víctimas

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Madrid, 28 oct (EFE).- La organización de La Vuelta a España lamentó "profundamente" el "trágico" accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), que ha costado la vida de al menos 68 personas, y se solidarizó con las víctimas de la catástrofe.

"Desde La Vuelta lamentamos profundamente el trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en la provincia de Toledo", publicó la cuenta oficial de la carrera en X.

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La Vuelta trasladó con esa publicación sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a todas las personas heridas".

El mundo del deporte se ha sumado a las muestras de dolor por el choque de dos trenes en Urda (Toledo) este miércoles, que ha dejado al menos 68 fallecidos, con mensajes de pésame y apoyo a los afectados y con la suspensión de actos previstos esta jornada en señal de respeto. EFE

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