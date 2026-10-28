Al menos 68 fallecidos y numerosos heridos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

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Madrid, 28 oct (EFE).- Al menos 68 fallecidos y medio centenar de heridos es el balance provisional de la colisión de dos trenes ocurrida este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro cuya causa apunta a ser la decisión del Centro de Control de Adif de ordenar al AVE de Renfe reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El accidente ha ocurrido a las 8:53 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros a bordo ha embestido a un Iryo con 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

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Los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de 68 personas, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el balance de atendidos en hospitales es, hasta el momento, de 53 heridos leves y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se ha atendido a cinco heridos leves.

Puente ha explicado a los medios que la decisión "a todas luces errónea" del Centro de Control de Adif es "inexplicable" al asegurar que una colisión por alcance en la alta velocidad es "inverosímil" y sólo se explica por un fallo como el que ha provocado este accidente.

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A las 08:30 horas cayó el sistema de seguridad LZB -que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS- y después, el centro de control de Adif decidió reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación de Urda".

La caída del sistema provocó la detención de, al menos, seis trenes y seis minutos después, a las 08:36 horas, se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del AVE, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 h., cuando embistió al Iryo que estaba en la vía.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al igual que Puente se ha trasladado al lugar del accidente, ha asegurado que se va a "llegar hasta el final" para saber las causas del accidente ferroviario y ha añadido que "si ha habido negligencias, se sabrá".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre este accidente den Urda (Toledo), el segundo de la alta velocidad española en lo que va de año, al tiempo que ha considero "inaplazable" que se haga una revisión "completa e independiente" de toda la red ferroviaria.

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Ingeniero de caminos ve "probable" un fallo humano

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Ramiro Aurin, ha considerado que "lo más probable" es que el accidente se haya debido a "un error humano" y que el choque se produjera entre un tren AVE que circulaba a 200 km/h y que chocó con el Iryo que estaba parado.

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En declaraciones a EFE, Aurin ha señalado que con las imágenes y testimonios recabados parece "claro" que al tren parado se le estropeó el sistema de seguridad LZB, que es continuo a lo largo de la vía, bidireccional y comunica con el maquinista.

Cuando se avería este sistema, los trenes pasan a usar el sistema Asfa, de los años 70, y reducen su velocidad a 200 km/hora porque así es algo más fácil de gestionar, ha reconocido el experto.

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Además, explica que este posible fallo en el sistema LZB, que se instaló en 1992 en la línea Madrid-Andalucía, la primera de alta velocidad que funcionó en España, se comunica al centro de control ferroviario ya que se activan los protocolos pertinentes.

El sindicato de maquinistas Semaf ha decidido mantener la huelga convocada para este jueves en Renfe en defensa de la seguridad ferroviaria y del cumplimiento de los compromisos para conseguir un cambio estructural en la seguridad, tras el grave accidente ocurrido este miércoles.

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Además, señalan que toda la organización está fuertemente consternada por el accidente y advierten de que, al margen de la huelga de mañana, estudian nuevas acciones y medidas en defensa de la seguridad ferroviaria, al tiempo que instan a todos los conductores a "extremar las medidas de precaución en el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, ha decidido mantener la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo a partir del próximo viernes.

Renfe ha habilitado un plan alternativo con trenes de cercanías y enlaces en autobús para facilitar el transporte de viajeros con billete entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, y ha confirmado que el servicio ferroviario de alta velocidad sí se está prestando en los tramos de alta velocidad entre Madrid y Toledo y Málaga y Sevilla.

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Todos los servicios de Iryo con origen Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados y Ouigo ha suspendido todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el 2 de noviembre.

Iberia y Air Europa han dispuesto vuelos adicionales a Málaga y Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha interrumpido las conexiones por tren entre Madrid y Andalucía.

Fuentes de Iberia han explicado a EFE que han habilitado un vuelo adicional en ida y vuelta entre Madrid y Málaga y que dispondrá aviones de mayor capacidad (Airbus 321 en lugar de los A320 Neo y A319) con un aumento de la oferta del 20 % o 520 nuevos asientos. EFE

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