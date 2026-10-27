Sevilla y Gallardón abogan por un mayor entendimiento y diálogo entre PSOE y PP

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León, 27 oct (EFE).- El exministro de Justicia del PP y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el exministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla han coincidido este martes en León en la necesidad de que ambos partidos, las dos grandes formaciones del país, puedan sentarse a "hablar y discutir" y llegar a acuerdos, en los llamados pactos de Estado sobre los principales problemas que afectan a España.

Con sus diferencias, ambos políticos han reconocido una falta de diálogo importante; y para Sevilla, la "mayor anormalidad política hoy en España" es que PP y PSOE no puedan dialogar "ni acordar nada de nada en una absoluta animadversión mutua".

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Para el exministro socialista, este enfrentamiento "está perjudicando a España", sobre todo en un contexto en el que el mundo se está moviendo muy rápido con Donald Trump planteando retos económicos muy importantes, en el que China está queriendo pasar a ser más que un socio de Europa y en el que Putin está haciendo pruebas muy evidentes de fuerza militar, que "requiere un país y una Europa más unidas".

Por su parte, Gallardón ha reflexionado sobre la falta de acuerdos entre los dos principales partidos que ha achacado a que las reglas del juego han cambiado de una forma "absolutamente radical".

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En su análisis de la situación política actual, el exministro popular ha recordado que la democracia española se construyó sobre la base de un "bipartidismo imperfecto" favorecido como consecuencia de la legislación que se aprobó en la Transición y muy especialmente de la ley electoral que favoreció en su momento que ambas fuerzas, colindantes entre sí en el centro político, una a la izquierda y otra a la derecha, se alternasen en el poder durante décadas.

Un panorama político que se ha ido atomizando con la aparición de nuevos partidos, que han ocupado las esferas ideológicas y políticas que antes acaparaban PP y PSOE y por las que muchos españoles se han identificado y, por lo tanto, "no hay ninguna objeción democrática que hacer, pero hay que ver cuáles son las consecuencias".

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Para Gallardón, la primera de ellas es que ya no existan mayorías absolutas, "un escenario impensable", por lo que hay que pactar para gobernar, lo que provoca que los extremos estén presentes y sean condicionantes en los Gobiernos, "lo que dificulta los grandes acuerdos de Estado".

Ambos han hecho ese análisis antes de participar en una jornada sobre el futuro de Europa ante los desafíos económicos y geopolíticos en el marco del encuentro 'Diálogos para el Desarrollo' que se ha celebrado en la capital leonesa. EFE

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(foto)