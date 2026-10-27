Luke Browning será el piloto de Williams en los libres de México y Brasil

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Redacción Deportes, 27 oct (EFE).- El piloto reserva del equipo Atlassian Williams F1, Luke Browning, conducirá el FW48 durante las sesiones de entrenamientos libres 1, obligatorias para debutantes en los Grandes Premios de México y Brasil, según anunció la escudería este martes.

Será la primera vez que el británico, de 24 años, se ponga al volante del FW48 desde que se actualizó el chasis ligero en Bakú: primero conducirá el de Alex Albon en México y, después, el de Carlos Sainz en Brasil.

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El protagonista declaró que tratará de aprovechar "todo lo que pueda aprender de esta experiencia" con el objetivo de seguir desarrollándose y "contribuyendo al progreso del equipo".

"Estoy encantado de volver al FW48 y agradecido de que hayan depositado su confianza en mí para participar en las cuatro sesiones de FP1 para debutantes del equipo este año", afirmó el piloto reserva.

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Con estas dos últimas sesiones, Browning habrá participado en cuatro en total para pilotos debutantes que Williams tiene asignadas esta temporada, dato que refleja la confianza del equipo en él.

Por su parte, Sven Smeets, director deportivo de Williams, apuntó que Browning es "una pieza valiosa para el equipo", tanto por su trabajo "en el simulador" como por sus "actuaciones" en pista.

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"Contar con el mismo piloto en las cuatro sesiones de entrenamientos para debutantes es muy valioso, ya que nos permite mejorar la correlación entre los datos que recopilamos en pista y nuestro trabajo en el simulador", explicó Smeets.

Durante este año, el joven piloto ha ejercido de reserva del Atlassian Williams F1 Team, al tiempo que compite con el equipo Kondo Racing en la Super Formula, la principal categoría japonesa de monoplazas, considerada ampliamente como la segunda más rápida del mundo, sólo por detrás de la Fórmula Uno. EFE

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