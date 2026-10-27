Fallece el pintor barcelonés Robert Llimós a los 83 años

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Barcelona, 27 oct (EFE).- El pintor barcelonés Robert Llimós ha fallecido a los 83 años, según ha confirmado este martes a través de un mensaje de pésame en 'X' la fundación Vila Casas, con la que estuvo estrechamente vinculado.

Formado en la Escuela Massana y en la Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, su obra fue multidisciplinar, destacando en la pintura figurativa, pero también en la escultura, los murales y carteles.

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Llimós, que pasó temporadas en Nueva York (1975-1983) y Miami (1987-1988), recibió en 1994 de la Generalitat el premio de Artes Plásticas.

El pintor, nacido en Barcelona en 1943, estaba a punto de inaugurar el próximo 9 de noviembre en la fundación Vila Casas una exposición que reivindicaba su obra durante los años setenta, "una de sus etapas más relevantes", y que quería ser un homenaje "al artista" y "a la persona".

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"Queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia y a los amigos del artista a la vez que reconocer su destacada trayectoria artística", han añadido desde la entidad. EFE