El Ribadesella afronta la eliminatoria de Copa como "un gran premio a la temporada pasada"

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Oviedo, 27 oct (EFE).- El Ribadesella, equipo asturiano que compite en la sexta categoría del fútbol español, recibe este jueves (Oreyana, 21.00 horas) al Racing de Santander en la primera ronda de la Copa del Rey como "un gran premio a la temporada pasada", según opinan desde el club.

"Estamos viviendo esto con mucha ilusión. Esta semana estamos de continuo en las oficinas, trabajando y puliendo diferentes aspectos como la iluminación, por ejemplo. El Ayuntamiento está colaborando mucho y bien, matizando los últimos retoques", explicó a EFE Javier Rojo, miembro de la junta gestora del club riosellano.

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Para jugar en Oreyana, la casa del Ribadesella, la RFEF obligó al club local a cumplir con una serie de aspectos como "tres accesos nuevos, uno para público, otro para la prensa y uno directo al terreno de juego para la ambulancia, que no existía", apuntó Rojo.

El campo, con un terreno de juego de hierba sintética, tiene una capacidad de 1.200 espectadores, siempre sentados, y tras la ampliación con la ayuda de gradas supletorias este jueves hasta 2.000 aficionados podrán presenciar la eliminatoria entre el Ribadesella y el Racing.

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"El club envió 200 entradas a Santander, no había para más. Dudo de que los aficionados del Racing puedan conseguir muchas más ya que las que se están vendiendo en Asturias son sólo para abonados, aunque al estar tan cerca Ribadesella y Cantabria alguna podrán conseguir", dijo Rojo, confirmando así que la afición local será mayoría.

El Ribadesella es un histórico del fútbol asturiano, pero la última década no ha sido sencilla para este club de una localidad con mucho turismo veraniego.

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Los locales, fundados en 1949, jugaron un curso en Segunda B a principios de siglo, acumula 22 temporadas en Tercera y actualmente busca el ascenso a dicha categoría desde la sexta categoría del fútbol español. EFE

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