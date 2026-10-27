El miedo y la impotencia se quedan en Bilbao tras la noche de los disturbios

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Bilbao, 27 oct (EFE).- Los vecinos del barrio de Deusto en Bilbao vieron el lunes desde sus casas cómo grupos de encapuchados volcaban y quemaban los contenedores, y este martes, con los coches calcinados todavía en la calzada, varios repetían una misma palabra: impotencia.

Serían las siete o las siete y media cuando los vieron llegar corriendo, ha contado una vecina que vive justo encima del lugar donde arrancó todo y que solo pensó "a ver cómo saco a mi madre de aquí".

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Para los tres trabajadores de un kiosco de la avenida Lehendakari Aguirre la cuenta pudo salir mucho peor, porque uno de ellos se quedó vigilando a cuatro portales, sin saber si el fuego alcanzaba el puesto.

"Estamos aquí trabajando tres personas y si esto ardía, terminaba nuestra vida laboral", ha explicado, y ha señalado que "después de reflexionar dices, uf, lo que nos hemos librado".

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Ese mismo vecino ha destacado que hubo "un despliegue policial impresionante" y que los agentes "estaban preparados para todo", mientras que otra vecina ha sostenido lo contrario, que la Ertzaintza "tardó mucho en venir" y que durante un rato "aquí no venía nadie".

Ella vio arder los coches desde su portal después de que uno de los encapuchados intentara llevar al centro de la calzada un contenedor de vidrio que ya ardía.

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"Se ve que no venían a quemar coches, venían a quemar los contenedores, pero el contenedor este se vino para aquí y empezaron a arder todos", ha relatado la mujer.

"Y eran chavales muy jovencitos", ha apuntado, una impresión que coincide con el balance de la Ertzaintza, según el cual diez de los diecisiete detenidos son menores de edad.

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La movilización del lunes arrancó con una manifestación de estudiantes por la mañana y siguió por la tarde con una concentración de varios miles de personas frente a la Universidad de Deusto contra el acto del agitador Vito Quiles, que no llegó a celebrarse.

Al disolverse, varios cientos de manifestantes se desplazaron a la avenida del Lehendakari Agirre.

A esa última vecina lo ocurrido le ha recordado a Barcelona, donde el sábado hubo disturbios al término de una protesta no autorizada convocada en TikTok bajo el nombre de Blocus, con 130 detenidos y más de 450 identificados.

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Los Mossos d'Esquadra han sostenido que allí no actuaban grupos organizados, a diferencia del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha situado "grupos organizados vascos" detrás de los de Bilbao, que han dejado 17 detenidos, 10 de ellos menores de edad.

Por el momento, ninguna autoridad ha vinculado los dos episodios.

Los incidentes en la capital vizcaína alcanzaron también el centro de la ciudad, donde una piedra de hormigón reventó el cristal de una academia en la que a esa hora se estaba dando clase, con medio centenar de personas dentro, entre ellas menores y familias.

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"Salí rápidamente a pedir por favor que parasen, que cesasen, y bueno, recibimos insultos", ha contado una de las responsables del centro, a cuya hermana también le lanzaron piedras.

Con cuatro agentes de la Ertzaintza y una alumna que es también policía lograron formar un cordón para que el alumnado saliese poco a poco del local.

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"En esa mirada había muchísima violencia y muchísima rabia, mucha ira", ha descrito.

Entre los que participaron en la movilización la lectura es otra, y uno de ellos ha insistido en que la jornada fue pacífica hasta el final.

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"Nadie buscaba quemar coches ni quemar contenedores", ha afirmado, y ha sostenido que "no estaba intencionado y la gente vino pacíficamente a manifestarse ahí en la Universidad de Deusto, y luego lo que pasó, pasó".

Mientras otro vecino ha expresado inquieto: "Yo creo que esto ya no es política. No es nada. No sé lo que es. Estoy un poco confundido". EFE