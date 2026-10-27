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El Hozono Jairis se juega el liderato europeo ante su gran rival, el Huntherm húngaro

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Alcantarilla, 27 oct (EFE).- El Hozono Global Jairis Alcantarilla defenderá en su cancha el liderato que ostenta en la Eurocopa Femenina de baloncesto ante el DVTK Huntherm de Hungría, un duelo entre los dos mejores equipos del grupo E, pues ambos marchan con dos victorias en dos jornadas.

El partido, de la tercera fecha en esta competición europea, comenzará a las 20.00 horas en el pabellón Fausto Vicent y las chicas entrenadas por Bernat Canut lo afrontarán respaldadas por su buena trayectoria de las últimas semanas de competición.

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Acumulan cuatro victorias seguidas en la Liga Femenina Endesa de baloncesto, en la que son cuartas con un bagaje favorable de 4-1, y a esa racha añaden otros dos triunfos en el torneo continental.

El Jairis, que el sábado se impuso por 67-69 en la cancha de un Azulmarino Mallorca Palma que estaba invicto, manda en la Eurocopa tras sus rotundos resultados obtenidos frente al ZKK Brod Na Savi croata (79-44) y ante el Panathlitikos Sykeon griego (98-51), y disputará su tercer encuentro consecutivo en la competición ejerciendo como local. Además, se enfrentará a un adversario que también se impuso a las helenas (56-38) y a domicilio frente a las balcánicas (56-89).

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Con esos marcadores no hay duda de que el primer puesto del grupo tendría que estar entre las españolas y las magiares con sendos 2-0 y un +82 y un +51 respectivamente. Vencer y hacerlo por la mayor ventaja posible podría ser clave teniendo en cuenta que en la última jornada este enfrentamiento se repetirá, pero en Hungría el miércoles 2 de diciembre.

"Hablamos poco de ser primeras de grupo pero es un partido importante para eso y buscaremos la motivación para salir con la mejor de las energías desde el primer minuto y somos conscientes de que debemos hacer un buen trabajo y constante para llevarnos el triunfo", declaró este martes en la previa Bernat Canut.

El ilerdense remarcó que, pese a la buena trayectoria del equipo, este "aún no alcanzó su techo" y dijo que están "con los pies en el suelo y con ambición".

"El equipo está recuperándose y preparándose para este partido frente a un rival que también llegará con confianza con un 2-0 en esta competición y habiendo ganado sus tres últimos partidos en su Liga", comentó también el de La Seu de Urgell, quien mantiene la baja de la alero franco-mexicana Lou López-Sénéchal y la duda de la exterior barcelonesa Txell Alarcón. EFE

Ij/jsm/cmm

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