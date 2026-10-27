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Artur Ramon Art cumple cien años con una exposición que abarca ocho siglos de arte

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Barcelona, 27 oct (EFE).- Cien años han pasado desde que Artur Ramon se dio a conocer como anticuario en la revista 'L'Amic de les Arts', una conmemoración que la cuarta generación de la familia, al frente de la galería Artur Ramon Art, celebra con una exposición única que abarca ocho siglos de historia del arte, del Maestro de Cabestany a Miquel Barceló.

Por primera vez en Barcelona, una galería organiza una exposición de estas características, con 37 obras a la venta que van de los 10.000 euros al millón de euros, de artistas como Goya, Picasso, Zurbarán, José de Ribera, Ramon Casas, Anglada-Camarasa, Luis Egidio Meléndez, Josep Maria Sert, Mariano Fortuny Madrazo, Manolo Hugué, Josep Maria Subirachs, Susana Solano, Rusiñol, Nonell o Andy Warhol.

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En el caso del lienzo de Warhol, Artur Ramon Navarro ha desvelado este martes en una visita con periodistas que se trata de un regalo que el norteamericano había hecho a un pintor catalán, amigo suyo, en la legendaria discoteca Studio 54 de Nueva York.

Este pintor, ya fallecido y de quien no ha desvelado el nombre, lo tuvo colgado en su casa, un lugar en el que "fumaba mucha maría", de manera que cuando llegó a las manos de los galeristas la obra tuvo que restaurarse porque, ha bromeado, estaba "impregnada de marihuana".

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Artur Ramon Navarro, que forma parte de la cuarta generación de galeristas, junto con su hermana, Mònica Ramon, y que pasará el relevo a Artur Ramon Renau, de la quinta generación, ha explicado durante la visita que tenían dos posibilidades a la hora de organizar este proyecto, 'La pervivencia de una mirada. 100 años de Artur Ramon'.

Podían haber optado por obras que han pasado por la galería a lo largo de los años y que ahora están en museos y colecciones privadas o encontrar y exponer obras que estén a la venta, de primer nivel, algunas "muy inéditas y de calidad museística", que es lo que han acabado haciendo.

Con grandes medidas de seguridad, en la sede de la calle Bailén se exhibirán estas 37 obras, representativas de diferentes épocas, estilos y disciplinas entre el día 29 de octubre y el 5 de febrero, aunque hay algunas, como la terracota pintada sin título de Miquel Barceló, de 2022, que ya está vendida, tras las primeras presentaciones que han hecho a coleccionistas.

La exposición arranca con 'La matanza de los Inocentes', de Ludovico Brea, un pintor de los siglos XV y XVI, aunque destaca, cerca de ella, 'El milagro de la aparición de la Eucaristía a San Pascual Bailón', una pintura de Francisco de Goya que durante años se atribuyó a su maestro y cuñado, Francisco Bayeu.

Precisamente, Artur Ramon Navarro ha destacado que uno de los objetivos de la celebración del aniversario también es poder dar a conocer el trabajo del galerista, desde que adquieren una obra y "del anonimato pasamos a la atribución".

"La casa está viva y lo queríamos compartir. Tenemos el futuro garantizado y Artur Ramon Reniu, como ha pasado con las generaciones anteriores, deberá hacer frente a retos futuros, que no serán pocos", ha proclamado Ramon Navarro.

En su alocución, tampoco ha querido olvidar que en el origen de todo está una mujer, Amàlia Ramon i Vendrell, quien en el Reus (Tarragona) de 1893, viuda del anticuario Joan Quintana, se hizo cargo del establecimiento que éste regentaba en la calle Major de la capital de Baix Camp con la ayuda de su hermano pequeño Artur.

Posteriormente, Artur Ramon Vendrell quedó al frente del negocio y fue el proveedor de Miquel Utrillo para el Palau de Maricel de Sitges (Barcelona), estableciéndose en esta población para, posteriormente, recalar en la sede que durante más de setenta años se ubicó en la barcelonesa calle de la Palla, 25.

Con motivo de la conmemoración, además, se ha publicado el libro 'La pervivencia de una mirada', dedicado a la historia de la familia y a su papel en la evolución del mundo de las antigüedades y el coleccionismo en Cataluña. EFE

(Vídeo) (Audio)

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