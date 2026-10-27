Alertan de presencia de fragmentos de cristal en pudin procedente de Dinamarca

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Madrid, 27 oct (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este martes de la posible presencia de fragmentos de cristal en un pudin procedente de Dinamarca y distribuido en España.

La agencia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido en un comunicado de que el nombre del producto implicado es 'Vanilla cookie flavour pudding', de la marca Arla Protein, presentado en un bote de unos 200 gramos, y número de lote afectado ES26271001.

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La Aesan ha sido informada por las autoridades sanitarias de Dinamarca a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff).

Según la información disponible, la distribución inicial del producto se ha realizado en casi todo el territorio nacional.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. EFE