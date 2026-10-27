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Alaska reconoce que le tienta la idea de una serie sobre su vida

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Bilbao, 27 oct (EFE).- Alaska, que en los próximos Latin Grammy recibirá el premio honorífico, ha sido este martes la primera gran estrella del congreso musical BIME con una charla sobre su legado en la que ha reconocido que le tienta la idea de una serie sobre su vida y que hasta pensó en Anna Castillo para que la interpretara.

Por decimocuarta vez la ciudad de Bilbao acoge este foro ya de referencia nacional que reúne a la industria musical y la artista mexicano-española ha sido la escogida para "una de las conversaciones más importantes en el apartado creativo", según sus responsables, con un interlocutor de altura como Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

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A él le ha hablado en primer lugar de la elección de su alias con tan solo 12 años. "En el colegio hacía traducciones para la prensa marginal madrileña y ya vi que el nombre de Olvido Gara no me representaba", ha explicado quien encontró en 'Caroline Says II' de Lou Reed su nueva manera de presentarse al mundo: "All of her friends call her Alaska" ('Todos sus amigos la llaman Alaska', en español).

"Todo lo que hacíamos era muy inconsciente. No hubo planificación, fue el reflejo de lo que era y lo que yo quería", ha argumentado quien inició su carrera musical en 1977 como parte del grupo Kaka de Luxe. "Nosotros salimos del punk verdadero. ¿Quieres hacer un grupo? Hazlo. ¿No sabes tocar? No importa. Y aprendimos a tocar tocando y a cantar cantando", ha razonado.

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Dos años después llegó Alaska y los Pegamoides y en 1983 Alaska y Dinarama, siempre al lado de Nacho Canut. Solo en una ocasión fueron "tozudos", ha dicho: cuando abandonaron el exitoso legado de ese grupo, con canciones como 'Cómo pudiste hacerme esto a mí', 'Ni tú ni nadie' o 'A quién le importa', para fundar Fangoria en 1989 fijándose en el "house" de Chicago y la electrónica europea, lo que entonces escuchaban.

"A nosotros no nos parecía un cambio tan drástico ni que moríamos para la industria. Sí escuchábamos el pensamiento de: 'Están locos, han cavado su propia tumba, ¿por qué no siguen cantando esas canciones? Y nos salió bien de milagro", ha comentado quien no se siente "pionera".

Alaska ha señalado que no lleva muy bien la premura actual de la industria: "Esta explosión (de singles) y la falta de soporte físico cambia la perspectiva. Para mí es hipervelocidad. No me siento cómoda y, si me puedo permitir no hacerlo, no lo haré".

Se le ha preguntado sobre posibles proyectos pendientes, como hacer un musical con sus canciones o una serie de televisión: "El musical, si es algo que me gustara, lo haría yo, porque conozco a personas con talento que pueden escribir y armar eso, pero como me llegan propuestas de otros que no me entienden, siempre he dicho que no".

"Prefiero lo de la serie. Me divertiría mucho. Son los típicos proyectos que llegan cada mes, pero van pasando los años... La primera vez que me lo propusieron yo veía a Anna Castillo para hacer de mí", ha confesado sobre quién querría que la hubiese interpretado en sus primeros años de carrera.

Alaska ha confesado que fue una auténtica sorpresa el anuncio del Premio a la Excelencia Musical de los próximos Latin Grammy. "Pensé que la Academia me llamaba porque un amigo y gran estrella el año que viene cumple 50 años de carrera... ¡y resulta que era para mí!".

"Yo, que siempre he estado con un pie en el underground y otro en la industria, es doblemente importante este reconocimiento por parte de la industria y porque es un premio que no premia solo la excelencia a una canción que ha vendido mucho, es algo más sutil y más transversal en la vida de un artista", ha asegurado "muy halagada", antes de recibir un gran aplauso. EFE

(foto)

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