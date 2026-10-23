Torres recuerda a los votantes que "nunca ha gobernado la ultraderecha" en la democracia

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Madrid, 23 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado este viernes a los votantes que en la democracia española "nunca ha gobernado la ultraderecha" y ha lamentado que, ante la falta de argumentos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acuda al insulto.

"Nunca ha gobernado en este país la ultraderecha, la gente tiene que pensar en ello cuando vayan a votar", ha recordado, haciéndose eco además de "los insultos" que, a su juicio, Feijóo ha vertido contra Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, donde lo ha calificado de "tóxico".

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"¿No tiene otro argumento que insultar a un rival político?", se ha preguntado el ministro antes de seguir diciendo que "el que usa el insulto demuestra que no tiene argumentos, y Feijóo ha sido el padre del insulto; no asumió que se puede ser el más votado y no gobernar".

En la misma línea, ha lamentado el uso de la inteligencia artificial (IA) para publicar imágenes de rivales políticos, en alusión al PP.

"Es de muy mal gusto usar la IA para hablar de la mujer del presidente del Gobierno. Alguien debería poner pie en pared y decir que esto no se debería permitir", ha lamentado antes de añadir: "Jamás he visto una etapa como la de ahora, con un uso tan espurio de la judicialización de la Justicia".

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"El insulto es el fascismo" y el "29N hay que volver a vencer al fascismo", ha añadido. Además, ha defendido la Ley de Memoria Histórica y, por ejemplo, las reformas en el Valle de Cualgamuros: "Tendríamos que haber aprobado estas leyes antes y desde el consenso. ¿O es que queremos enaltecer a un dictador?".

Además, ha insistido en pedir al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes el fondo del proceso sobre la ley de nietos, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado pronunciarse al respecto por no ser el momento procesal oportuno.

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El Constitucional "no ha entrado en el fondo, ha dicho que quedan fases en el Supremo. Lo que pido es que se manifiesten los tribunales pertinentes porque se les va a retirar un derecho a quien lo tuvo en comicios del año (19)23 o (19)24", ha expresado.

Torres se ha preguntado también por qué los descendientes de quienes se tuvieron que ir de España por ser perseguidos políticamente no pueden votar y los nietos de quienes fueron protegidos por el régimen sí pueden hacerlo, al margen de lo que vaya a votar cada uno, "que no lo sé". EFE

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