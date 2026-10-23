Salvamento acude al rescate de otros dos nuevos cayucos localizados al sur de El Hierro

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La Restinga (El Hierro), 23 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha acudido al rescate de dos nuevos cayucos localizados al sur de la isla de El Hierro y los acompañará hasta el puerto de la Restinga, han informado a EFE fuentes de este organismo.

El primero de los cayucos ha sido localizado a 70,8 kilómetros al sur de la isla y hasta allí se dirige la Salvamar Navia mientras que al segundo se le buscaba desde ayer y tras ser localizado se le perdió la pista.

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Esta mañana ha sido de nuevo detectado a 19 kilómetros de la isla y hasta allí se dirige la Salvamar Dipha.

Fuentes de Salvamento han informado que la Guardamar Polimnia, que se encuentra en Arguineguín (Gran Canaria), se dirige hacia la isla de El Hierro para apoyar en las labores de rescate.

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En las últimas 24 horas llegaron a La Restinga cuatro cayucos procedentes de Senegal (2), Gambia y Mauritania con 451 personas a bordo, entre ellas 28 mujeres y otros 28 menores, según los datos facilitados por los servicios de emergencia de la isla. EFE

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