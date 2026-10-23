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Robles viaja a Melilla, su tercera visita a la ciudad autónoma

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Madrid, 23 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este viernes a Melilla para asistir a la toma de posesión del nuevo comandante general, el general de división Fernando Ruiz Gómez, en la que será su tercera visita oficial a la ciudad autónoma en esta última legislatura.

Ruiz Gómez asume el mando de la Comandancia General de Melilla tras su etapa al frente de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, en sustitución del general de división Luis Cortés Delgado, que ha pasado a la situación de reserva.

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El acto, que tendrá lugar en la Base Alfonso XIII, estará presidido por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, del que depende la Comandancia General de Melilla.

Además de Robles, estarán presentes el presidente de Melilla, Juan José Imbroda; la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh Abdelkader, y otras autoridades civiles y militares.

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El primer viaje oficial de Robles a Melilla estaba previsto para el 22 de marzo de 2024, pero se canceló porque la aeronave en la que se desplazaba no pudo aterrizar debido a la meteorología adversa y tuvo que regresar a la península.

Tres semanas después, el 12 de abril, la ministra retomó la visita y en esa ocasión mantuvo un encuentro con personal de las distintas unidades de la Comandancia General para conocer sus medios y capacidades.

En agosto de ese año, la titular de Defensa volvió a la ciudad autónoma en una estancia de dos días durante los cuales visitó la isla Isabel II del archipiélago de Chafarinas, así como los peñones de Alhucemas y Vélez de La Gomera.

Además, en esta última etapa al frente de Defensa, Robles ha viajado en seis ocasiones a Ceuta, la más reciente el pasado 12 de agosto, con motivo de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

En esa visita, Robles pudo comprobar el despliegue militar de la Legión y se reunió con el presidente Juan Jesús Vivas.

La ministra reivindicó durante su visita la españolidad de Ceuta y Melilla y aseguró que una situación como la de julio no podía volver a repetirse. EFE

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