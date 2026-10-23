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Pradales admite que le "preocupa mucho" el arresto de dos personas acusadas de terrorismo

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Vitoria, 23 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha admitido que le "preocupa mucho" la detención el pasado sábado en Irun de dos personas acusadas de delitos de terrorismo y ha instado a "deslegitimar y condenar todo tipo de terrorismo y violencia".

Pradales se ha referido a esta cuestión en el pleno de control del Parlamento a raíz de una pregunta de la representante de Vox, Amaia Martínez, sobre las críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo a la política penitenciaria del Gobierno Vasco, que busca -a su juicio- "dejar las cárceles limpias de presos de ETA".

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También ha criticado la "nefasta gestión" del Departamento de Seguridad en la detención por delitos de terrorismo de Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez, pertenecientes a la organización Jardun, escisión de la izquierda abertzale y crítica con la línea oficial.

El lehendakari ha admitido que el arresto de estos dos jóvenes es una cuestión que le "preocupa mucho". "Todas y todos deberíamos aceptar y compartir un suelo ético común, deslegitimar y condenar todo tipo de terrorismo y violencia. Y ese es un imperativo democrático, social y político", ha añadido.

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En cuanto a las víctimas de ETA, Pradales ha asegurado que el compromiso del Gobierno Vasco hacia ellas es "sincero" y que la obligación su Ejecutivo es "ponerlas en el centro, acompañarlas en ese infierno que les ha tocado vivir y que nunca eligieron".

"Debemos ponernos en su piel, por incómodo que esto sea. Protegerlas para que no sufran más de lo que ya lo han hecho y, sobre todo, evitar su revictimización, ha defendido el lehendakari, que ha exigido a Vox que "deje de utilizar las víctimas para obtener réditos partidistas tal y como muchas de ellas les han pedido en numerosísimas ocasiones". EFE

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