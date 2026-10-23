Policía y Guardia Civil alertan de las cuentas "curis" que humillan a alumnos y profesores

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han alertado este viernes sobre la utilización de cuentas en redes sociales, conocidas como "curis", para difundir publicaciones que ridiculizan o humillan al alumnado y al profesorado.

Según han informado ambos cuerpos, esta práctica que se inicia como una broma puede afectar al bienestar de las personas señaladas y a la convivencia en los centros educativos, ya que hay un peligro de que se conviertan en humillaciones, ciberacoso o acoso escolar.

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Estos perfiles suelen incorporar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio sobre el que comparten memes, dibujos o vídeos de situaciones cotidianas en las aulas.

A pesar de que parte de este contenido tiene un carácter humorístico y respetuoso, la advertencia policial se ha centrado en las publicaciones que se utilizan para atacar, humillar o vejar a personas concretas.

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Burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o montajes vejatorios son algunos de los ejemplos ante los que se han encontrado los agentes de las fuerzas de seguridad.

Estos hechos, en función de su gravedad y de las circunstancias de cada caso, pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles, informan ambos cuerpos.

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De este modo, desde la Policía Nacional se ha recomendado que, en caso de ser víctima de estas humillaciones, se recomienda guardar capturas de pantalla de las publicaciones y comentarios relevantes, procurando que se aprecie el contenido, la fecha y el perfil desde el que se difunden.

En la misma línea, desde la Guardia Civil han emplazado a los jóvenes a no compartir dichos contenidos porque sus "malos actos tienen consecuencias". EFE

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