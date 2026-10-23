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Policía y Guardia Civil alertan de las cuentas "curis" que humillan a alumnos y profesores

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han alertado este viernes sobre la utilización de cuentas en redes sociales, conocidas como "curis", para difundir publicaciones que ridiculizan o humillan al alumnado y al profesorado.

Según han informado ambos cuerpos, esta práctica que se inicia como una broma puede afectar al bienestar de las personas señaladas y a la convivencia en los centros educativos, ya que hay un peligro de que se conviertan en humillaciones, ciberacoso o acoso escolar.

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Estos perfiles suelen incorporar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio sobre el que comparten memes, dibujos o vídeos de situaciones cotidianas en las aulas.

A pesar de que parte de este contenido tiene un carácter humorístico y respetuoso, la advertencia policial se ha centrado en las publicaciones que se utilizan para atacar, humillar o vejar a personas concretas.

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Burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o montajes vejatorios son algunos de los ejemplos ante los que se han encontrado los agentes de las fuerzas de seguridad.

Estos hechos, en función de su gravedad y de las circunstancias de cada caso, pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles, informan ambos cuerpos.

De este modo, desde la Policía Nacional se ha recomendado que, en caso de ser víctima de estas humillaciones, se recomienda guardar capturas de pantalla de las publicaciones y comentarios relevantes, procurando que se aprecie el contenido, la fecha y el perfil desde el que se difunden.

En la misma línea, desde la Guardia Civil han emplazado a los jóvenes a no compartir dichos contenidos porque sus "malos actos tienen consecuencias". EFE

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