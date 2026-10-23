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Palma y Jaén defienden su pleno de victorias en el regreso del Torneo Apertura

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).-El Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal regresa este fin de semana con la disputa de la sexta jornada después de los compromisos de las selecciones nacionales, entre ellos el partido de España ante Finlandia, clasificatorio para el Mundial de 2028. La competición volverá a detenerse del 6 al 8 de noviembre por la celebración de la Finalissima en Brasil.

El principal foco de atención estará en el Illes Balears Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior, que tratarán de prolongar sus respectivas rachas de victorias y mantenerse en lo más alto de la clasificación. Ambos afrontan compromisos exigentes ante rivales que buscarán frenar su trayectoria.

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La jornada comenzará el sábado con el encuentro entre Sur Seeds El Ejido y Barça, a las 12:00 horas. Los almerienses quieren prolongar las buenas sensaciones de este inicio frente a un conjunto azulgrana que también aspira a consolidarse entre los mejores. A las 16:00 horas, Magna Xota y Wanapix Zaragoza protagonizarán un duelo importante para dos equipos situados en la zona baja.

A las 18:30 horas, el Inter JP Financial recibirá al Viña Albali Valdepeñas en un enfrentamiento abierto, mientras que Catgas Energia y ElPozo Murcia Costa Cálida cerrarán la jornada sabatina a las 20:30 horas.

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El domingo, el Jaén Paraíso Interior visitará al O Parrulo Ferrol a las 13:00 horas con el objetivo de prolongar su pleno de triunfos y aspirar al liderato en solitario. El Noia Portus Apostoli se enfrentará al Servigroup Peñíscola a las 16:00 horas.

A las 18:00 horas llegará uno de los duelos más atractivos del fin de semana, con el Quesos El Hidalgo Manzanares frente al Illes Balears Palma Futsal. Los manchegos pondrán a prueba al otro equipo que mantiene el pleno de victorias. La jornada concluirá a las 20:00 horas con el partido entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Jimbee Cartagena Costa Cálida, que buscará cambiar su dinámica de resultados. EFE

jmd/og

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