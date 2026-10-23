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Óscar López lamenta que Felipe González no dé su voto al PSOE pero no cree que les afecte electoralmente

13/09/2026 El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales, a 13 de septiembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Las Fiestas Patronales de Septiembre, declaradas de Interés Turístico Regional desde 2010, están dedicadas a la Virgen de los Santos, que este año cumple su V Centenario. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
13/09/2026 El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales, a 13 de septiembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Las Fiestas Patronales de Septiembre, declaradas de Interés Turístico Regional desde 2010, están dedicadas a la Virgen de los Santos, que este año cumple su V Centenario. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado que el expresidente socialista Felipe González haya admitido que votará en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha afirmado que no cree que esta confesión les perjudique electoralmente.

"De verdad que lo lamento. Felipe González fue uno de los presidentes más importantes de este país. Tuvo un periodo de modernización del país muy importante", ha señalado en una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press, en la que ha defendido que el PSOE sí que le ha apoyado en "algún momento de dificultad".

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López ha indicado que las críticas de González al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otras ocasiones "no parece que haya hecho mella en el votante socialista". "Todo lo contrario, insisto, en las últimas elecciones el PSOE subió un millón de votos", ha afirmado, en relación a los resultados en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Con respecto a la campaña electoral del 29N, el ministro ha reafirmado la posición del PSOE con los debates, recalcando que su partido no va a "vetar" a ningún medio como si hace el PP con TVE. "Me parece intolerable, porque esta es la televisión pública, es la televisión de todos", ha enfatizado.

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López ha recordado que en las elecciones del 2023 ya hubo un 'cara a cara' en un medio privado y otro debate a cuatro con los líderes de PSOE, Vox y Sumar --el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ausentó--, por lo que ha abogado por repetir esa fórmula el 29N.

Sobre la publicación de un vídeo generado con Inteligencia Artificial (IA) por parte del PP en el que aparecen cargos y excargos socialistas, así como la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, López ha señalado que suplantar la identidad es un tema muy serio del que los propios 'populares' pueden verse afectados en el futuro.

"Me parece de una extrema gravedad, porque es contar a la gente una mentira colosal y que lo haga un partido en sus cuentas oficiales me parece intolerable", ha subrayado el ministro.

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