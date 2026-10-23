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Operación policial para localizar a migrantes en la barriada ceutí del Príncipe

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Ceuta, 23 oct (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta despliega desde la madrugada de este viernes un operativo especial en la barriada del Príncipe para localizar de decenas de migrantes que se encuentran ocultos en este núcleo de población desde que accedieron a la ciudad autónoma en la crisis migratoria del pasado verano.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la operación se lleva a cabo desde las 05.30 horas de esta madrugada cuando agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional han irrumpido en la barriada para proceder a localizar a estas personas.

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El barrio del Príncipe, próximo a la frontera con Marruecos, es el que registra una mayor presencia de migrantes de los que entraron los días 30 y 31 de julio.

Los migrantes localizados en este operativo se trasladarán al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal para su filiación.

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La Policía Nacional no ha concretado el número exacto de migrantes localizados en este operativo, a la espera de que concluya su desarrollo.

El último operativo de estas características se llevó a cabo el pasado domingo en la séptima operación contra los grandes asentamientos, principalmente en las playas de la ciudad autónoma.

En esa ocasión los agentes hallaron a cerca de 500 personas repartidas en el Poblado Regulares, en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) así como en las naves del Polígono Industrial del Tarajal. EFE

(foto)

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